Togo: La fracture semble définitive

L'inspirateur de la DMK, un groupement de parti de l'opposition, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, qualifie de trahison la décision d'une partie des dirigeants de créer un nouveau mouvement.

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) entend rompre avec le jusqu'au-boutisme de l'ancien archevêque de Lomé.

'Insensés que vous êtes. Vous vous êtes crus plus malins que moi en me poignardant dans le dos et en allant créer votre propre coalition', a-t-il déclaré mardi.

La rupture coincide avec la tenue cette année des élections régionales et législatives. Les membres de la DMP seront dans la course et espèrent rafler des sièges.

Pour Mgr Kpodzro, il n'est pas pensable de participer à ces scrutins.