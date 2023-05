Cote d'Ivoire: Waratour 2023 - Abou Nidal en croisade contre la drogue en milieu scolaire

La 7è édition de la Caravane nationale d'excellence en milieu scolaire dénommée "Waratour" était le mardi 09 mai 2023 au Lycée moderne de Dimbokro au cours de laquelle des élèves ont été sensibilisés sur les effets de la drogue et ont reçu des récompenses.

Ce sont les 20 meilleurs élèves de la Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) de Dimbokro qui ont été récompensés devant plus de 5000 personnes venues dire non à la drogue et aux produits stupéfiants en milieu scolaire. Les deux majors du second cycle sont retenus pour la cérémonie de clôture du Waratour 2023, le 27 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire.

Le Lycée moderne de Dimbokro ayant abrité l'événement, a bénéficié d'une boîte à pharmacie pour les premiers soins de santé pour les élèves. Selon l'artiste Abou Nidal, commissaire général du Waratour, ces dons sont les oeuvres de Pierre Dimba, ministre de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Maladie Universelle, de Besito Médical, Lion Fondation, la Fondation Didier Drogba, des Cahiers l'Original et de bien d'autres partenaires.

C'est par un mini-concert donné par les artistes entre autres Abou Nidal, Ismaël Kolbashi et Gek Picy pour ne citer que ceux-là que la cérémonie a pris fin. « On peut dire sans risque de se tromper que le message contre la consommation de la drogue en milieu éducatif est passé car après la cérémonie, on entendait scander les élèves dans toute la cour : non à la drogue, non à la drogue... », a avoué le commissaire général du Waratour.

Étaient présents à cette cérémonie Sekongo Yacinthe, le DREN de Dimbokro, le Proviseur du Lycée Moderne, le représentant le Sponsor cahier l'Original, le corps enseignant, les élèves et les parents d'élèves.