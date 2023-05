Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à San-Pedro - Coulibaly Laciné donne les raisons de sa candidature

Coulibaly Laciné a dit pourquoi il veut briguer le poste de maire de San-Pédro aux municipales 2023 .

Le président du mouvement dénommé, "Vision Nouvelle", Coulibaly Laciné a affirmé son intention de briguer le poste de maire de San-Pedro en candidat indépendant au cours d'un entretien avec la presse le samedi 13 mai 2023 dans un réceptif hôtelier de San-Pedro.

« D'énormes choses sont à faire dans la ville. Je peux citer entre autres, les routes à l'intérieur des quartiers, l'instabilité des activités économiques tenues par les jeunes, la rénovation de l'abattoir ...

Ma plus grande motivation réside dans l'intérêt énorme que j'ai pour ces nombreuses femmes et jeunes qui tiennent difficilement une activité pour pouvoir gagner en indépendance et en autonomie. J'ai toujours donc voulu voir la mise en place de divers cadres en vue de mieux encadrer la population pour générer et maintenir le bien-être » , a déclaré Coulibaly Laciné.

Originaire de San-Pedro, Coulibaly Laciné a passé son enfance et son cursus scolaire primaire et secondaire dans cette ville . Aujourd'hui cadre de San-Pedro, il y a posé de nombreuses actions sociales. C'est pourquoi, il assure que sa candidature vise à apporter d'énormes innovations dans la ville de San-Pedro.

« San-Pedro sera une ville verte, propre et visitée par d'énormes touristes. La population est en grande partie jeune. Mon équipe ciblera les projets qui cadrent avec la vision de la population. Mon équipe contient des gens qui vivent et comprennent les réalités de la population » , a-t-il insisté avant de placer sa candidature sous les signes de la cohésion, la solidarité, la bonne gestion et la promptitude dans les actions.

« Les populations ne doivent pas se sentir écartées de la stratégie de gestion des villes. Elles sont et doivent toujours être au coeur toutes les orientations stratégiques liées à la ville et à sa gestion » , a-t-il affirmé.