Tunisie: Selon des statistiques - 84% des Tunisiens ne font pas de sport

Le coup d'envoi de la 14e édition de la course des 5 km des foulées du Lac a été donné dimanche matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, en présence d'un grand nombre de participants de plusieurs catégories et tranches d'âge.

Dans une ambiance festive, la course des 5 km, qui a été organisée à l'initiative du Rotary Tunis Médina sous l'égide du comité national olympique tunisien avec la participation de plusieurs athlètes a démarré à 9h00 à l'esplanade «Miami» aux berges du Lac.

Les trois premiers prix ont été attribués à Wajdi Boukehili, Oussema Selmi et Seifeddine Selmi.

A cette occasion, Déguiche a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que cette manifestation sportive, placée cette année sous le thème «Pour une santé saine et un milieu environnemental durable», a pour but d'encourager les citoyens à pratiquer le sport, précisant que 84% des Tunisiens ne pratiquent aucune activité physique selon les statistiques de l'Observatoire national du sport.

Il a souligné la nécessité de déployer davantage d'efforts afin d'enraciner la culture d'une santé saine chez les citoyens.

De son côté, le membre du comité d'organisation de la course de 5 km des foulées du Lac, Abdeladhim Neifer, a déclaré à la TAP que plusieurs prix seront remis aux lauréats et aux gagnants de la Tombola dont la valeur globale est estimée à 70 MD, relevant qu'une enveloppe d'environ 150 MD a été allouée à l'organisation de cette manifestation.

En marge de cette manifestation, une tente sanitaire a été organisée pour le dépistage des maladies cardiovasculaires et le diabète avec la participation des médecins de l'Association tunisienne des maladies cardiovasculaires et d'une équipe de la Protection civile et du Croissant rouge.