Congo-Brazzaville: Innovation - Des jeunes exposent leurs œuvres créatrices

Les jeunes innovateurs ont exposé, le 12 mai, à Brazzaville, leurs œuvres créatrices à l'occasion de la journée portes ouvertes organisée par la direction générale de l'innovation technologique, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Laboratoire d'accélération (Acclab).

L'exposition avait pour objectif de présenter les résultats du Pnud en matière d'identification et d'accompagnement des jeunes innovateurs ainsi que de sensibiliser les parties prenantes et le grand public à travers des messages clairs et pertinents sur les enjeux et les contributions du laboratoire d'accélaration en matière de développement en vue de susciter davantage l'accompagnement des partenaires; l'adhésion de toutes les parties prenantes pour obtenir des partenariats et bien d'autres.

Du stand des oeuvres d'art fabriquées à base des produits locaux en passant par celui de la fabrication des craies, des boissons locales jusqu'au bio-charbon, les difficultés évoquées ont été les mêmes liées au financement. Les allocutions prononcées à cette occasion ont été celles de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, et celle du représentant résident du Pnud, René Henry Diouf.

La ministre a souligné les éléments qualitatifs et quantitatifs du documentaire. Selon elle, l'innovation est un talent individuel.

De son côté, René Henry Diouf a rappelé que le gouvernement du Congo s'est engagé dans la promotion des innovations à travers les différentes initiatives dont la mise en place des laboratoires d'innovation et d'accélération. Le laboratoire repose sur quatre fondements appelés protocoles, notamment le sensemaking, l'intelligence collective, la cartographie des solutions et le portefeuille de solutions.

Il a défini l'importance des laboratoires qui identifient les solutions locales et valident leur potentiel d'accélération du développement. Ceux-ci visent à accompagner les gouvernements et les pays partenaires à mieux répondre aux défis du développement par la promotion et l'exploitaton des innovations issues des dynamiques locales où les communautés elles-mêmes recherchent des solutions adaptées à leurs contextes pour résoudre leurs préoccupation quotidiennes.

Par ailleurs, le représentant résident du Pnud a rappelé quelques avancées significatives de ce laboratoire au Congo : l'appui à l'incubation des initiatives innovantes locales dans le secteur de l'économie circulaire, agro-business et la vente en ligne des produits de première nécessité et bien d'autres.