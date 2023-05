Afrique: CAN U17 - Le derby des Lionceaux en finale

La finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans mettra aux prises, le 20 mai, au stade Nelson-Mandela à Alger, le Maroc et le Sénégal. C'est une finale inédite puisque c'est pour la première fois de leur histoire que les deux Lionceaux, notamment ceux de l'Atlas et de la Teranga, classés meilleures sélections de par leurs prestations, disputent une finale de la CAN U-17. Le vainqueur succédera au Cameroun qui l'a remportée en 2019.

Le Maroc a atteint la finale en éliminant le Mali, double vainqueur de l'épreuve aux tirs au but. Les deux sélections ont fait jeu égal 0-0 au temps réglementaire. Mais le Maroc, plus réaliste, s'est imposé aux tirs au but, 6-5. Une grosse déception pour le Mali qui quitte la compétition sans avoir concédé le moindre but en cinq matches disputés. Quatrième de la CAN 2013 organisée chez lui à la maison, le Maroc a l'occasion d'améliorer son palmarès.

Les Marocains ont terminé la phase de groupe en battant respectivement l'Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (1-0) avant de concéder une défaite surprise face à la Zambie, 1-2. En quart de finale, ils ont dominé l'Algérie, pays hôte, 3-0. Le Maroc affrontera le Sénégal, la meilleure attaque de la compétition (treize buts en cinq matches contre sept pour le Maroc) et la meilleure défense (Un but encaissé en cinq matches contre deux pour le Maroc).

Les Lionceaux sénégalais sont invaincus depuis le début de la compétition. Ils ont survolé le premier tour en battant respectivement le Congo (1-0), l'Algérie (3-0) et la Somalie (3-0) avant de corriger l'Afrique du Sud en quart de finale ( 5-0) et peiner face au Burkina Faso en demi-finale. Après un score d'un but partout au temps règlementaire, le Sénégal s'est imposé aux tirs au but, 5-4.

Vainqueur de la CAN pour la première fois avec l'équipe fanion, le football sénégalais a enchaîné avec la victoire au Championnat d'Afrique des nations et à la CAN U-20. Il ne lui reste que cette CAN U-17 pour inscrire son nom dans toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football, mise à part la CAN U-23 dont il sera absent.

Au terme de la compétition, le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali représenteront le continent à la phase finale de la Coupe du monde U-17. Les sélections ayant déjà remporté la CAN U-17 sont le Ghana ((1995 et 1999), le Nigeria (2001 et 2007), le Cameroun (2003 et 2019), la Gambie (2005 et 2009), le Mali (2015 et 2017), le Burkina Faso (2011), la Côte d'Ivoire (2013) et l'Egypte (1997).