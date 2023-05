Afrique: Vague de profits au Caudan Waterfront

Le Caudan Waterfront peut être satisfait du bilan financier effectué après neuf mois, au 31 mars 2023. Les profits sont de Rs 42,5 millions, contre Rs 2,8 millions pour la période correspondante en 2022. Quant à Promotion and Development Ltd, qui détient une importante part dans l'actionnariat du Caudan Waterfront, le potentiel à être profitable est réel et tangible bien que les profits ne soient pas supérieurs au montant de Rs 356,2 millions enregistré en 2022.

Les échos en provenance du rapport financier pour les neuf mois se terminant au 31 mars 2023 sont on ne peut plus positifs pour Caudan Development Ltd et Promotion and Development Ltd. Ces deux sociétés, dont l'existence est intimement liée, ont déposé leur bilan financier sur le bureau du directeur exécutif de la Stock Exchange of Mauritius selon leurs obligations boursières. Pour les deux entités, les bénéfices étaient au rendez-vous.

Le montant des bénéfices de Caudan Development Ltd a été de Rs 42,5 millions contre seulement Rs 2,8 millions pour la période correspondante en 2022, soit une hausse conséquente de Rs 39,7 millions ou 14,3 fois le montant des profits pour 2022 qui était de Rs 2,8 millions.

Une performance attribuée, entre autres facteurs, à un niveau élevé des revenus locatifs, la contribution du service de restauration, les activités du Caudan Arts Centre qui, depuis décembre 2018, a permis aux multiples facettes de l'art présentes dans le pays de prendre un nouveau souffle dans leurs perspectives de développement, et une baisse du coût des travaux de rénovation.

Caudan Development Ltd a vu une croissance de ses revenus pour cette période. Ils sont passés de Rs 351,3 millions en 2022 à Rs 431,4 millions, soit une hausse de 22,8 %. Le bénéfice en provenance des opérations, qui n'est autre qu'un indicateur dont le principal objectif consiste à faire état du potentiel d'une entité à réaliser des profits, a enregistré un bond considérable dans le cas du groupe Caudan Development Ltd. Le montant des bénéfices opérationnels de cette société est de Rs 41 millions contre seulement Rs 8,3 millions pour la période correspondante en 2022.

Caudan Development Ltd n'a pas échappé aux effets de la hausse du taux directeur de la Banque de Maurice, ayant pour objectif de fournir au pays une piste pour tant soit peu combattre les risques d'inflation et qui, parallèlement, a eu pour conséquence une hausse des taux d'intérêt. C'est ainsi que le coût financier occasionné par les opérations de l'entité a connu une hausse de 36 %, passant de Rs 17,3 millions en 2022 à Rs 23,5 millions pour la période correspondante en 2023.

Pour l'avenir, les gestionnaires des affaires du groupe Caudan Development Ltd ne se font pas d'illusion, en raison d'une situation économique capable de donner des surprises les plus inattendues face à des mesures prévisionnelles les plus osées et de l'inévitable tendance du taux d'intérêt à prendre l'ascenseur sans donner aucun signe d'une inversion de la situation.

Le mot d'ordre est de rester concentré sur les orientations de la stratégie de développement entérinée, la recherche sans équivoque de l'efficience au niveau des opérations et la volonté de traduire dans le quotidien les contours que la résilience doit emprunter pour que le groupe garde son équilibre et rebondisse après un quelconque choc.

Promotion immobilière

Que dire de la performance de Promotion and Development Ltd, dont la promotion immobilière est l'une de ses principales activités et qui a connu un phénomène qui donne des frissons lorsque les gestionnaires de sociétés doivent l'affronter, à savoir la réalité des baisses toujours possibles en affaire ?

Heureusement pour Promotion and Development Ltd, ce phénomène ne laissera pas de mauvais souvenirs car il n'a pas provoqué de feu dans la maison. Il est intervenu au niveau de la taxe destinée à la caisse de l'État. Le montant de la taxe est passé de Rs 4,5 millions en 2022 à seulement Rs 1,9 million en 2023, soit une baisse de Rs 2,6 millions.

L'autre palier du bilan financier où une baisse a été perçue se rapporte aux bénéfices. En effet, Promotion and Development Ltd a enregistré une baisse des bénéfices de 29,3 %, passant de Rs 356,2 millions en 2022 à Rs 251,7 millions en 2023.

Il y a eu aussi une baisse des revenus en provenance des opérations des sociétés associées. Cette baisse est de 41,7 % car le montant de ces revenus est passé de Rs 362,7 millions en 2022 à Rs 211,4 millions en 2023. S'il est vrai que la gestion des conditions économiques constitue un défi pour Promotion and Development Ltd, ses directeurs disent avoir des raisons solides et suffisantes pour afficher une posture positive par rapport à l'avenir du groupe.

Cette posture repose essentiellement sur un portefeuille,à savoir un ensemble de projets d'investissement qualifié de solide dans le rapport pour la période de neuf mois se terminant au 31 mars 2023.

Promotion and Development Ltd s'active dans trois domaines. Ce sont les investissements dans les valeurs des sociétés, la promotion immobilière et la prestation de services. Elle est détentrice de biens immobiliers, d'actions et dispose d'un segment consacré au service de sécurité des biens. Mieux : Promotion and Development Ltd loue des espaces immobiliers et assure la protection des biens immobiliers et la vente des équipements liés à ce service.

Elle détient un intérêt majeur dans l'actionnariat du groupe Caudan Development Ltd qui, outre ses intérêts pour le secteur de l'investissement, le secteur du service de sécurité et celui du développement de l'immobilier, est connu pour avoir transformé le front de mer de cette partie du port de Port-Louis communément appelé le Caudan.

Jusqu'ici livré à l'acharnement des vagues contre une bordure de mer laissée à elle-même, le Caudan est devenu une zone d'affaires qui aura permis à la ville de Port-Louis d'avoir un pied solidement ancré dans la modernité.