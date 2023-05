Afrique: Algérie-Nigéria - La délégation du NIPSS visite des projets industriels et énergétiques à Oran

ORAN — La délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigéria (NIPSS), qui séjourne depuis dimanche en Algérie, s'est rendue lundi soir à Oran où elle a visité différentes infrastructures et projets industriels et énergétiques, ainsi que des sites relevant du domaine de l'agriculture et de l'industrie pharmaceutique, des instituts de formation et des centres de recherche.

La délégation a visité notamment le complexe Tosyali fer et acier, la société algéro-omanaise d'engrais et d'ammoniac (AOA), le complexe gazier d'Arzew et le Salon international de la synergie industrielle SISIO 2023, qui se tient dans la capitale de l'Ouest du pays.

Le complexe sidérurgique Tosyali fer et acier, sis à Bethioua, a été le premier point de cette visite, où les responsable du complexe ont mis l'accent sur les efforts déployés pour satisfaire le marché algérien et augmenter les exportations vers l'étranger.

La délégation a également visité la société algéro-omanaise d'engrais et d'ammoniac (AOS), entrée en service en 2015, produisant annuellement 1,3 million de tonnes d'ammoniac et 2,4 millions de tonnes d'engrais, avant de se rendre au complexe gazier d'Arzew où elle a écouté les explications des ingénieurs du complexe, principalement en ce qui concerne les infrastructures de production et de transport.

La délégation nigériane a aussi visité le Salon international de Synergie industrielle SISIO 2023, qui se déroule au Centre des conventions d'Oran (CCO) où plus de 20 exposants mettent en évidence leurs produits.

Mettant l'accent sur les potentialités que recèle l'Algérie dans ces secteurs, M. Aig DD Gladanchi, membre de la délégation, a déclaré que les industries algériennes, énergétiques notamment, que la délégation nigériane a pu voir sur le terrain, sont "développées et travaillent conformément aux normes internationales d'hygiène et de sécurité".

Les membres de la délégation nigériane, qui ont souligné avoir été "éblouis par le développement de l'industrie algérienne", ont affirmé que des visites similaires pourront "renforcer davantage les relations algéro-nigérianes qui sont déjà assez bonnes".

Dans ce cadre, Pr Shela Idiyandjou, membre de cette délégation, a indiqué que l'Algérie dispose de "très importantes potentialités industrielles, énergétiques, environnementales et touristiques".

Cette visite est la deuxième du genre d'une délégation de haut niveau de l'Institut d'études politiques et stratégiques au Nigeria, après une première en 2021. Elle constitue une opportunité d'échange de vues et d'expériences entre la délégation nigériane et les responsables et experts algériens, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, marquée par d'importants projets initiés conjointement.