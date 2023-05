Sénégal: Six mutuelles départementales équipées en logistique roulante

Dakar — Les mutuelles de santé départementales de Saint-Louis, Ranérou, Matam, Podor, Dagana et Kanel ont reçu mardi les clés de la logistique roulante de la part de la coopération luxembourgeoise et l'Agence de la Couverture Maladie Universelle, a constaté l'APS.

La mise à disposition de cette logistique roulante, d'une valeur totale de 150 millions de FCFA, entre dans le cadre plus global du volet « protection sociale » du 4ème programme de coopération Sénégal-Luxembourg visant à accompagner le programme de Couverture Maladie Universelle dans l'appui à la professionnalisation des mutuelles de santé.

"L'Agence Nationale de la Couverture maladie universelle l'Agence s'est inscrite dans une dynamique de mise en oeuvre de plusieurs réformes dont l'accompagnement des mutuelles de santé à relever le pooling au niveau des départements" a indiqué le secrétaire général de l'agence, Mamadou Racine Senghor, lors de la cérémonie de remise du don.

"Cette réforme va participer à la professionnalisation des mutuelles de santé et va donc nécessiter un appui logistique, surtout du matériel" a-t-il souligné en présence des présidents d'administration de ces mutuelles.

Selon Tania Martins, chef de coopération à l'ambassade du Grand -Duché de Luxembourg, "en appui à la politique nationale sectorielle, le programme Santé et Protection sociale » du 4me Programme indicatif de Coopération Sénégal Luxembourg contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable n°3 « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».

"Cela en contribuant à l'extension de la couverture du risque maladie de la population du Sénégal à travers les mutuelles de santé, au renforcement du pilotage et de la gestion de la CMU, à la capitalisation des expériences passées et leur réplication au niveau local et national" a ajouté la représentante du Grand Duché de Luxembourg.

Aussi, a poursuivi Mme Martins "au niveau central de l'ANACMU, l'appui du Luxembourg a porté sur bien des actions d'envergure dont l'élaboration du Plan Stratégique de Développement de l'Agence de couverture maladie universelle 2023-2027, diverses activités de renforcement des capacités, les réflexions/efforts de mise en place des différentes réformes de l'Agence".

"Cet appui, d'une valeur de plus de cent cinquante millions (150.000.000) constitue un apport important dans vos efforts de professionnalisation de la gestion de vos mutuelles respectives. Il vous permettra de mener vos activités pour la massification de vos mutuelles" a notamment souligné la chargé de mission.

Dans cette optique, le secrétaire général de l'ANACMU a estimé que "ces motos et véhicules de LuxDev, vont faciliter le déplacement du personnel dans les zones couvertes et faciliter l'accès aux services des futures mutuelles départementales. Ce matériel roulant permettra aux organisations mutualistes des six départements des régions de Matam et Saint-Louis d'assurer leurs missions avec plus d'efficacité ".

Au nom des Présidents des Conseil d'Administration des Mutuelles de santé départementales bénéficiaires, Lamine Mbaye a lancé que "nous en ferons un bon usage. Cela va nous permettre d'être mobiles sur le terrain pour pouvoir faire plus et aller vers les populations".