Togo: Aného et Agbodrafo protégées !

Les populations de la bande côtière entre Agbodrafo et Aného peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, près de six mois après avoir été lancés par le Premier ministre, Mme Victoire Tomégah-Dogbé, les travaux de protection, inscrits dans le cadre du programme WACA ResIP, sont complètement achevés. C'est le constat fait le vendredi 12 mai dernier par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli-Bazi Katari, en supervision sur le terrain.

Il a été question durant ces six mois de travaux réalisés par l'entreprise néerlandaise Boskalis BV et prévus pour s'achever en juin, et qui ont consisté en la construction et la réhabilitation de 14 épis (ouvrages en enrochement destinés à lutter contre l'érosion du littoral) et d'un brise-lame, ainsi que le rechargement de casiers et l'érection d'une digue de sable.

Coordonnateur du WACA au Togo, Assimiou Adou Rahim Alimi, a expliqué que « l'ensemble des gros ouvrages a été réalisé en avance dans les temps, et les travaux sont complètement achevés en ce qui concerne la protection côtière. Il ne reste désormais plus qu'à accélérer la construction des infrastructures sociocommunautaires prévues dans le projet ».

Et à sa suite, c'est le ministre Foli-Bazi Katari, qui a indiqué qu' « il était important que nous venions toucher du doigt les réalisations opérées sur le terrain, et également exhorter les entreprises locales à accélérer », informant ainsi du bien-fondé de sa mission.

Pour rappel, le programme WACA ResIP, financé par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), est déployé dans six pays d'Afrique de l'Ouest. En dehors de la protection côtière, il aborde d'autres volets comme la lutte contre les inondations et les pollutions, ou encore la préservation des écosystèmes.

S'il est prévu pour initialement s'achever le 31 décembre prochain, le programme bénéficiera très prochainement d'un appui significatif de l'Agence française de développement (AFD), pour le financement de travaux sur le tronçon Gbodjomé-Agbodrafo, pouvait-on lire sur le site gouvernemental republiquetogolaise.com.