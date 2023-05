Togo: Sécurité aux frontières

La coopération transfrontalière est essentielle pour lutter contre le terrorisme. Le Togo, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin s'y emploient.

Les Etats-Unis apportent leur appui à la Préfecture de Tône pour organiser la première rencontre du cadre de coopération transfrontalière de l'année entre la région des Savanes (Togo), les régions de l'Est et du Centre-Est du Burkina-Faso, la Upper East région du Ghana et les départements de l'Atacora et de l'Alibori du Bénin.

Une rencontre de trois jours qui vise à favoriser une gestion concertée et des espaces transfrontaliers afin de réduire les risques d'extension de la crise au Sahel. Une crise qui a un nom : terrorisme et violence djihadistes.

Cette réunion est cofinancée par le Programme Régional d'Appui aux Pays Côtiers (PRAPC) et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Le PRAPC est un programme lancé au Togo, au Bénin et au Ghana par l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID).

Il a pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix.

Opérationnel depuis 2021 le PRAPC intègre la société civile, les associations de jeunes et de femmes, mais aussi les leaders communautaires et les autorités gouvernementales pour apporter un soutien financier et technique à leurs actions et initiatives à fort impact.

La cérémonie d'ouverture a lieu ce mardi à Dapaong.