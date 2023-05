Cote d'Ivoire: Promotion de la lutte contre la traite des êtres humains dans le pays - Les journalistes formés à l'accès à l'information et à la sensibilisation des populations

« Accès à l'information et traite des êtres humains : implication des médias pour une information de qualité aux populations ». C'est le thème de l'atelier qui a réuni hier, à l'hôtel Rose Blanche, à Cocody Angré, les organisations professionnelles des médias, des organisations de la société civile et des spécialistes de l'accès à l'information.

A l'initiative de l'Association des volontaires du service international (Avsi), Expertise France, avec l'appui de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), cette formation vise, entre autres, à renforcer les capacités des journalistes en matière de sensibilisation de la population aux risques liés à la traite des êtres humains (T.e.h); mieux faire comprendre le rôle des médias dans l'accès à une information de qualité de la population sur la migration ; expliquer, aux journalistes (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne), les différentes initiatives des organisations non gouvernementales (cas de Avsi) dans la lutte contre la T.e.h ; renforcer les capacités des journalistes à produire des reportages éthiques et professionnels sur les actions du gouvernement et de la prise en charge des victimes...

En initiant cette assise, qui arrive à point nommé, avec une flopée de crises, à travers le monde et l'Afrique, Avsi et ses partenaires veulent outiller les journalistes au traitement professionnel de cette question. Surtout que des Ivoiriens, victimes de maltraitance dans ces pays ont été rapatriés par l'Etat de Côte d'Ivoire. Et qui ont bénéficié d'un programme de resocialisation.

Le projet répond, surtout, aux besoins exprimés de propositions en particulier, en mettant l'accent sur les trois grands thèmes de communication déclinés dans les résultats de l'objectif spécifique : l'accès des bénéficiaires aux informations fiables et équilibrées, la sensibilisation des parents biologiques et la grande famille sur la question du « confiage éthique » et enfin la diffusion de messages sur les alternatives pour les potentielles victimes de la traite. C'est en cohérence à cela que Avsi organise une série d'activités dans le but de faciliter l'accès à une information vraie et équilibrée sur le phénomène de la T.e.h en Côte d'Ivoire et à l'étranger.

De la matière pour la pratique des grands genres journalistiques !

Il est bon de noter que la traite des personnes est une violation des droits de l'Homme et une forme de conduite criminelle qui affecte des personnes dans le monde entier. La traite des personnes, en Côte d'Ivoire, se présente sous plusieurs formes. Les cas de traite identifiés sont surtout dans les domaines de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine dans les plantations, les travaux domestiques et commerciaux des enfants dans les villes, la prostitution, le mariage forcé, etc.

A l'ouverture des travaux, Mme Félicité Kramo, directrice des Opérations à la Caidp, a relevé l'enjeu de cette assise. « L'an dernier, c'était la thématique relative à la migration. Cet atelier est une opportunité pour donner l'information vraie pour contribuer à réduire les comportements à risque à travers des enquêtes et reportages des journalistes ».

Quant à Vincent Kokora, chargé de projet à Expertise France, il a mentionné que les hommes de médias jouent un rôle important pour la sensibilisation.

Pour sa part, Bamba Lanciné, responsable à Avsi, a informé l'auditoire que le problème de la traite des personnes est transversal.

Après la série d'allocutions, place a été faite aux différentes communications. Ainsi, Dabo Amadou, expert sur la traite, a partagé son expérience sur le module 1 : « Formation sur la terminologie à utiliser pour décrire la traite / Comment la représenter suivi des échanges ». Le module 2 était réservé aux travaux de groupes suivi des restitutions des travaux.

En ligne avec l'objectif du programme, le projet vise aussi à contribuer à la prévention du phénomène de la traite des personnes en faveur des communautés dans 3 zones en Côte d'Ivoire : Abidjan, invariablement, rapporté avoir mieux appréhendé les risques liés à Bouaké et Korhogo.

Au terme des travaux, les journalistes ont, invariablement, bien assimilé la question liée à la migration irrégulière et à la T.e.h. afin de produire des reportages éthiques et professionnels.

Outre la Caidp (Commission d'accès à l'information et aux documents d'intérêt public), des membres du Réseau des journalistes pour l'accès à l'information en Côte d'Ivoire (Rejaip-CI) ont pris part aux travaux.