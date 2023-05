Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Mai 2023

Sénégal : Manifestations de rues – Abdou Diallo, défenseur des Lions se prononce

Abdou Diallo n’est pas resté insensible à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Le défenseur international sénégalais a réagi à travers un post sur son compte Twitter pour présenter ses condoléances « aux familles des défunts de Ziguinchor mais aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés sans oublier ceux de Ngor d’il y a quelques jours. Nous prions pour vous ».« Loin de moi l’idée de parler politique, d’inciter ou d’influencer à quelque parole ou acte mais au vu de l’actualité dramatique. Je me sens obligé de parler. Beaucoup de gens m’interpellent en commentaire pour que je prenne position avec un avis politique tranché mais au vu de ma position je ne me sens pas légitime à cela. Néanmoins je ne peux rester insensible à la vue de civiles et force de l’ordre à l’agonie. Il est impossible de banaliser une telle atrocité et encore plus quand ceci se passe entre frères et sœurs au sein de leur magnifique pays qu’ils partagent et à coup sûr aiment », a-t-il écrit dans le Tweet exploité par Senego.

Burkina Faso : Sécurité- Des Fds radiés contribuent pour l’effort de paix

Les militaires, gendarmes et policiers radiés suite à la mutinerie de 2011, ont remis mardi à Ouagadougou au ministre en charge de la fonction publique Bassolma Bazié, la somme de 127.000 Fcfa comme contribution à l’effort de paix, tout en sollicitant leur réintégration dans les rangs des Forces de défense et de sécurité, a rapporté la page Facebook du ministère de la fonction publique. Selon la même source, Farma Tiéba et ses camarades ont profité de l’occasion pour solliciter l’aide du ministre Bassolma afin qu’il plaide auprès des plus hautes autorités pour qu’ils puissent rejoindre leurs frères d’armes engagés dans la lutte contre le terrorisme. « Nous attendons des gouvernants qu’un décret soit pris en faveur des militaires, gendarmes et policiers radiés de 2011 pour nous permettre d’aller avec nos frères qui sont toujours dans les rangs pour défendre notre nation », s’est exprimé M.Tiéba. (Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Sécurité civile- Les non-voyants de Yopougon initiés au radio-amateurisme

Une délégation de l'Union nationale des aveugles radio-amateurs de France (Unaraf), du Radio Club de Provins et du Rotary Pont-sur-Yonne ont effectué, récemment, une mission en Côte d'Ivoire. Ils sont certes aveugles, mais ont le droit et peuvent servir le pays dans tous les domaines y compris celui de la sécurité civile.C’est ce qu’a dit en substance le directeur de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (Inipa), Anzoumanan Pokou, à l’occasion de la visite que l’établissement situé à Yopougon a reçue il y a quelques jours d’une délégation de la sécurité civile de France, conduite par leurs homologues deCôte d’Ivoire, l’Adrasec (Association pour le développement du radio-amateurisme dans la sécurité civile de Côte d’Ivoire). (Source : Fratmat.info)

Rdc : Rdc-Rwanda-Hcr- Le rapatriement volontaire des réfugiés acté à Genève

« (…)Le respect du principe d’un retour volontaire en sécurité et dans la dignité », a-t-on noté dans ce communiqué. Selon la source, les deux pays ont envisagé également d’ « entamer un dialogue constructif, afin de créer les conditions favorables au retour durable des population réfugiées dans les deux pays, en tenant à Nairobi, au Kenya dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent communiqué conjoint, une réunion technique tripartite, afin de définir des modalités pratiques pour la réactivation de tous les engagements et des structures contenues dans les accords tripartites de2010 et de développer une feuille de route globale y relative ». (Source : Acp)

Tunisie : Pour endiguer le flux de migrants- Italie salue les efforts de la Tunisie

Le ministre italien de l'intérieur, Matteo Piantedosi, a salué lundi les « efforts considérables » déployés par la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine, lors d'une visite dans Le pays d'Afrique du Nord, selon un communiqué. Le diplomate italien a fait par de sa reconnaissance pour les efforts considérables déployés par la Tunisie à son homologue tunisien Kamel Feki. Certaines parties de la côte tunisienne se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.Les migrants en provenance de toute l'Afrique et de la Tunisie elle-même l'utilisent régulièrement comme tremplin pour tenter d'atteindre l'Europe. (Source : Euronews)

Afrique du sud : Coopération militaire- Six pays africains bientôt en Russie et en Ukraine

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a déclaré mardi, que six leaders africains prévoient de se rendre en Russie et en Ukraine « dès que possible » pour aider à trouver une solution à la guerre. Les deux dirigeants avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, à savoir le président Poutine et le président Zelensky, ont convenu qu'ils seraient disposés à recevoir une mission de chefs d'État africains à Moscou et à Kiev. J'ai convenu avec eux que nous allions commencer à préparer les engagements avec ces chefs d'État africains. Le secrétaire général des Nations unies a également été informé, de même que le bureau de l'Union africaine," a détaillé le président sud-africain. L'initiative a été élaborée par la Zambie, le Sénégal, la République du Congo, l'Ouganda, l'Égypte et l'Afrique du Sud. (Source : african Manager)

Tchad : Insécurité- L'armée traque des rebelles en Rca

Dans cette zone tampon où il est difficile de faire la distinction entre sudiste tchadien et nordiste centrafricain, Lucien Mbaïgoto, député de Paoua, s’alarme des exactions attribuées à l’armée tchadienne qui fait usage de son droit de poursuite sur le territoire centrafricain.« À l’heure où je vous parle, les militaires tchadiens ont déjà traversé et sont sur le territoire centrafricain en train de massacrer, de se battre avec ces éléments rebelles tchadiens qui se sont basés sur notre territoire et ça a posé de problème à beaucoup de personnes. Surtout au nord je voudrais parler de la commune de Mia Pendé », affirme-t-il. (Source : Dw)

