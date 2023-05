Angola: Des hommes d'affaires belges et espagnols vont investir 500 millions d'euros à Cuando Cubango

Menongue — Des hommes d'affaires belges et espagnols disposent de plus de 500 millions d'euros, l'équivalent de 289,134 milliards de kwanzas, pour des investissements dans les cinq prochains mois à Cuando Cubango, dans des projets économiques et sociaux.

Il s'agit d'investissements dans la réhabilitation des routes, la promotion de l'agriculture, la mise en place d'une usine d'embouteillage d'eau minérale, entre autres initiatives du domaine productif.

L'information a été fournie à la presse locale par la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Angola et Belgique (CCIB), Isabel Elisa Soares da Cruz, après l'audience accordée par le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins.

Les plus de 500 millions d'euros sont déjà disponibles pour le financement et qu'il est attendu du gouvernement local, moins de bureaucratie pour que les premières actions puissent démarrer dans les quatre à cinq prochains mois, ajoutant que les secteurs de l'éducation et de la santé bénéficieraient de cet argent.

"Nous avons déjà trouvé des financements en Belgique et en Espagne pour les domaines de l'agroalimentaire, de la foresterie et de la réhabilitation des routes, le tout pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser l'employabilité", a-t-elle assuré.

La femme d'affaires a encore mis évidence le potentiel de Cuando Cubango, soulignant les terres arables, les ressources en eau, une opportunité pour l'installation d'une usine d'embouteillage d'eau minérale.

Isabel Elisa Soares a admis qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part des hommes d'affaires belges et espagnols à investir à Cuando Cubango.