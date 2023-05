Afrique: Le Conseil de la nation participe à Johannesburg à la 3e Conférence des parlementaires africains sur le climat et la justice climatique

ALGER — Une délégation parlementaire du Conseil de la nation participe aux travaux de la 3e conférence des parlementaires africains sur le climat et la justice climatique, tenue au siège du Parlement panafricain (PAP) dans la ville de Johannesburg (Afrique du Sud), indique un communiqué du Conseil.

Le Conseil de la nation est représenté à cette conférence organisée en collaboration avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA) sous le thème "Le Continent africain à la croisée des chemins: transition et mise en oeuvre juste et flexible des contributions définies à l'échelle nationale et favorables aux attentes du développement en Afrique", par le président de la commission des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger du Conseil, Omar Dadi Adoune, et des deux membres Abderrahmane Belhiba et Yahia Charef.

Dans une allocution prononcée lors des travaux, M. Adoune a affirmé que la lutte contre les changements climatiques "n'est possible efficacement sans le respect par les pays les engagements issus des sessions de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)".

Il s'agit notamment, poursuit le représentant du Conseil de la nation, de "réduire les émissions et définir les causes notamment de l'exploitation irrationnelle des richesses naturelles, outre la course économique déloyale sans que les acteurs n'assument l'entière responsabilité, ainsi que le redressement de toutes les anomalies à l'origine de cette situation écologique mondiale dangereuse".

"Nous, Gouvernement et peuple algériens, sommes conscients de la gravité de cette question, ayant nous-mêmes subi les lourdes conséquences des changements climatiques", a-t-il souligné, ajoutant oeuvrer "à travers une politique nationale inclusive, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en vue d'en minimiser ses répercussions sur notre pays et la région tout entière".

L'Algérie s'engage, poursuit M. Adoune, à "oeuvrer à limiter progressivement les gaz à effet de serre (GES), dans le cadre de la CCNUCC, à travers le Plan national Climat (PNC) qui regroupe 155 projets".

La Conférence, dont les travaux se déroulent sur deux jours, vise à "mobiliser un large appui aux décisions justes, équitables et basées sur la science, en vue de mettre en oeuvre les politiques nationales de protection de l'environnement, en conférant un rôle plus important aux parlementaires en matière de législation qui tient compte de la préservation de l'environnement et des répercussions des changements climatiques".

Les participants s'attèleront, lors de cette Conférence, à "définir et présenter une position africaine commune concernant la CCNUCC", conclut le communiqué du Conseil. (APS)