Algérie: Poste et télécommunications - Efforts pour la couverture des zones frontalières

EL TARF — Le ministre de la Postes et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a indiqué mardi à El Tarf que l'Etat oeuvrait à assurer la couverture par les réseaux postal et des télécommunications des zones frontalières et les dix nouvelles wilayas.

Le ministre, présidant à la mechta Ouled Rahim (commune frontalière de Zitouna) la mise en service d'une station de base 4G de téléphonie fixe, a précisé que des travaux étaient "en cours pour parvenir à cette couverture en utilisant les technologies modernes, y compris la téléphonie 4G, au profit des zones frontalières".

Le ministre, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya d'El Tarf, a souligné que l'objectif de cette action était de "permettre aux habitants des zones rurales montagneuses situées sur la bande frontalière, de bénéficier des services postaux, de l'Internet et de télécommunications de qualité".

Présidant la mise en service d'une station 4G dans le quartier Haddada, dans la commune de Souarakh, M. Bibi Triki a affirmé que son département "place la connexion des institutions publiques et des administrations à la technologie de la fibre optique parmi ses priorités", dans le cadre d'efforts au coeur de la stratégie du gouvernement visant à moderniser les équipements publics et à alléger les procédures administratives. Cela permettra aux citoyens, a-t-il dit, d'obtenir les documents d'Etat-civil de manière "rapide et sécurisée".

Le ministre a également indiqué que son secteur vise à connecter 6 millions d'abonnés à l'internet fixe d'ici la fin de 2024, notant que 3,5 millions d'abonnés avaient été enregistrés l'année dernière.

Selon les explications fournies au ministre, dans la commune frontalière de Bougous, 19 zones de la wilaya ont été programmées pour être connectées au réseau des télécommunications dans le cadre du nouveau programme de service global des communications électroniques.

Cette visite d'inspection et de travail a permis au ministre de la Poste et des Télécommunications de donner le coup d'envoi de la réalisation d'une station de base pour le service Internet à haut débit (4G) dans plusieurs zones frontalières. M. Bibi Triki devait également inspecter des bureaux de poste faisant l'objet de travaux d'aménagement, à l'instar du bureau de la commune frontalière de Bouhadjar qui sera réceptionné le 5 juillet prochain. Il a aussi suivi un exposé consacré à la situation du secteur dans la wilaya d'El Tarf.