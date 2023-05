Algérie: Le ministre de la santé insiste sur l'accélération de la numérisation du secteur

GHARDAIA — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a insisté mardi depuis Ghardaïa sur l'accélération de la numérisation du système de santé afin de répondre aux exigences pressantes de la population.

S'exprimant lors d'une visite de travail dans la wilaya de Ghardaïa, M. Saihi a mis l'accent sur la nécessité d'instaurer "une santé numérisée" dans le but de bénéficier les citoyens algériens d'un système de santé performant doté de nouveaux outils numériques de diagnostic rapide et de prise en charge médicale moderne.

Cette numérisation de l'activité du secteur de la santé, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé visant à développer des infrastructures hospitalières afin de rapprocher l'offre de soins de la population et de faciliter l'accès aux prestations sanitaires dans les différentes localités du pays.

En visitant le nouvel hôpital de Guerrara (120 Km au nord-est de la wilaya), réalisé pour un coût de plus de 2,8 milliards DA et doté de moyens modernes d'exploration de diagnostic et de prise en charge en médecine, chirurgie obstétrique (MCO), le ministre a mis l'accent sur l'entretien et la maintenance des équipements de cette nouvelle structure.

"Les pouvoirs publics ont déployé des efforts considérables en infrastructures et équipements les plus sophistiqués, il est de votre devoir de les préserver et les entretenir" a-t-il souligné avant d'appeler la population de Ghardaïa à être fière des nouvelles offres de santé réalisées par l'Etat dans la wilaya estimées à près de 500 lits.

En inaugurant le nouvel hôpital de 60 lits de la ville de Berriane à 45 Km au nord du chef-lieu (Ghardaïa) sur l'axe de la route nationale RN-1, réalisé pour un montant de plus de deux (2) milliards DA, le ministre a insisté sur l'utilisation des technologies digitales dans le secteur de la santé et l'introduction d'un dossier médical numérisé et codifié avec son numéro d'identité nationale de santé (INS) valable toute la vie.

M.Saihi a également souligné la nécessité d'un réseautage dans les différentes structures de santé sur le territoire national afin d'accéder à une base de donnée sécurisée des patients pour une meilleure prise en charge.

"La numérisation qui touchera aussi l'acte médical d'exploration et diagnostic ainsi que les produits pharmaceutiques permettra d'économiser le temps, les efforts et l'argent et de lutter contre le gaspillage", a-t-il dit.

La mise en service de cet hôpital de Berriane a été favorablement accueillie par l'ensemble de la population, estimant que cette nouvelle structure, contribue à l'amélioration des services sanitaires dans la région, en plus de réduire le taux des transferts des patients vers les autres structures.

Cette nouvelle structure de santé est composée d'une unité d'urgence, une unité d'imagerie médicale, un laboratoire d'exploration, un centre de consultations spécialisées (obstétrique), un service d'accueil et d'admission (SAA), un complexe chirurgical, une unité de réanimation et soins intensifs et d'un hôpital du jour, selon sa fiche technique.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, le ministre de la Santé a inspecté le chantier de la réalisation d'un hôpital de 240 lits (commune Bounoura), dans la zone dite des sciences, pour un coût de plus de 4,5 milliards DA.

Une fois opérationnelle, cette structure hospitalière contribuera inéluctablement au développement d'une offre médicale de proximité et à l'amélioration de la qualité des soins et des conditions d'accueil et de prise en charge des citoyens, signale-t-on.

La délégation ministérielle a visité le centre de désintoxication de Bounoura réalisé pour un coût de plus de 54,5 millions DA ainsi que l'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie de Ghardaïa d'une capacité théorique de 68 lits pour un cout de 1,2 milliard DA.

Dans cette optique, le ministre a annoncé qu'une révision de la carte de couverture sanitaire de la wilaya sera effectuée prochainement avec des propositions de réalisation des unités d'urgences sur la RN-1 à Mansoura et à Zelfana, pour une prise en charge des usagers de la route notamment en cas d'accident de circulation.