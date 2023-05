Algérie: Tindouf - Tabler sur la formation en mode d'apprentissage de 70% des stagiaires

TINDOUF — Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels table sur la formation de 70% des stagiaires en mode d'apprentissage en adéquation avec les objectifs assignés des réformes que connait le secteur, a souligné mardi à Tindouf, le ministre de ce département Yacine Merabi lors d'une visite de travail dans la wilaya.

Le ministre a rassuré que, pour ce faire, tous les moyens humains et matériels nécessaires seront mobilisés pour atteindre les objectifs escomptés à la faveur de l'élaboration d'un paquet de mesures réglementaires et organisationnelles afférentes au mode d'apprentissage.

M. Merabi a, à ce titre, mis en avant l'importance que revêt le mode d'apprentissage au titre de la stratégie du secteur axée sur la réalisation d'une formation en adéquation avec les exigences de la modernité, répondre aux attentes du marché de l'emploi en termes de main-d'oeuvre qualifiée et de s'aligner aux mutations technologiques que connaissent les différents métiers et spécialités de formation.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a procédé, lors de sa visite dans la wilaya en compagnie des autorités locales, à l'inauguration de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle de Tindouf, baptisé au nom du défunt Moudjahid Mohamed Merzougui.

Localisé au chef-lieu de wilaya, cet établissement, devant ouvrir ses portes en prévision de la prochaine rentrée professionnelle d'octobre 2023, offre 250 places pédagogiques et des équipements socio-pédagogiques à la satisfaction des pensionnaires locaux, des stagiaires hors-wilaya et ceux issus de pays africains, dont la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Sur site, M. Merabi a présidé une cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre son secteur et celui de l'énergie et des mines de la wilaya portant formation des apprentis dans les disciplines minières au niveau du gisement de Ghar-Djebilet. La seconde convention a été signée avec la Conservation des forêts portant introduction des filières de développement et de mise en valeur de l'arganier et ses produits, dont l'huile.

Une exposition sur les opportunités offertes par les entreprises accueillant les apprentis et artisans affiliés à la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) a également été visitée par le ministre qui s'est, à cette occasion, enquis des préoccupations et suggestions liées aux conditions de développement de leurs activités dans cette wilaya frontalière dans l'extrême Sud-ouest du pays.

S'exprimant en marge d'une journée d'information sur les textes relatifs à l'évaluation et la distinction de la formation par apprentissage, le ministre a indiqué que "cette rencontre entre dans le cadre des campagnes de vulgarisation menées régulièrement, à diverses échelles, par le secteur en coordination avec les acteurs et partenaires du mode de formation par apprentissage".

Cette rencontre, a-t-il ajouté, est mise à profit pour examiner les modalités d'évaluation et de distinction du mode d'apprentissage, toutes qualifications, à la faveur de l'introduction des normes d'évaluation des disciplines de base, spécialisées et d'autres de formation complémentaire.

Après avoir suivi un exposé faisant le point sur le secteur de la formation à Tindouf, le ministre a indiqué que "l'encadrement actuel n'est pas proportionnel au nombre accru des stagiaires", avant de souligner "la nécessaire révision de cette situation à laquelle font face les établissements de la formation au niveau du territoire national".

M. Merabi qui s'est rendu au centre de la formation "Mohamed Belouizdad", sis dans la région de Tindouf-Lotfi, a procédé à la pose de la première pierre d'un demi-pensionnat, avant de visiter le centre "Taleb Abderrahmane" abritant la maison d'accompagnement.

Le ministre a, au terme de sa visite dans la wilaya de Tindouf, inspecté la centrale électrique solaire et s'est enquis des conditions de formation des apprentis.