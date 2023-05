Algérie: Attaf préside avec son homologue saoudien à Djeddah la 4e session de la Commission de consultations politiques algéro-saoudiennes

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a présidé, mardi à Djeddah, avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, la 4e session de la commission de consultations politiques algéro-saoudiennes, indique un communiqué du ministère.

Les travaux de cette session, qui s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de M. Attaf au Royaume d'Arabie saoudite, ont porté sur les moyens et les étapes concrètes à même de poser de nouveaux jalons sur la voie du renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que sur la concertation et la coordination concernant plusieurs questions politiques d'intérêt commun, à leur tête les points inscrits à l'ordre du jour de la Réunion ministérielle préparatoire au Sommet arabe, prévu à Djeddah dans trois jours, précise le communiqué.

Les travaux ont notamment été sanctionnés par le renforcement du cadre structurel régissant les relations bilatérales, après la signature par les deux ministres d'un accord portant création du Haut conseil de coordination algéro-saoudien, "qui aura pour principales missions l'intensification et l'approfondissement des contacts et de la coopération entre les deux pays, d'autant qu'il fera l'objet d'une attention particulière et d'un suivi direct des dirigeants des deux pays", ajoute la même source.

Les consultations ont également permis de "souligner l'engagement des deux parties à poursuivre et intensifier les efforts en vue d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays au mieux de leurs intérêts, selon les priorités qui seront identifiées prochainement par les deux parties", poursuit le communiqué.

Par ailleurs, et à la lumière de l'engagement et de l'attachement des deux pays à la défense des causes de la nation arabe, les deux parties ont abordé l'actualité de la cause palestinienne, soulignant la nécessité d'activer les différents mécanismes adoptés par le Sommet arabe d'Alger, en novembre 2022, pour "mobiliser davantage de soutien en faveur de cette cause centrale pour la nation arabe et parachever le processus de réconciliation palestinienne".

Les deux ministres se sont en outre félicités du niveau de convergence des positions des deux pays à l'égard des développements en cours sur plusieurs fronts.