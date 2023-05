Guinée: ONU Droits de l'homme, PNUD, UNFPA et le gouvernement se donnent les mains pour la consolidation de la cohésion sociale et la réconciliation nationale

Les Agences du système des Nations Unies (ONU-DH, PNUD et UNFPA) en collaboration avec le gouvernement guinéen sous l'égide de la Primature organisent du 16 au 18 mai 2023 à Kindia, un atelier de renforcement des capacités pour une culture et des pratiques de confiance favorisant la cohésion sociale et le processus de réconciliation en République de Guinée.

Selon les organisateurs, cette session d'échanges et de partage d'expériences visant une cinquantaine de participants, sur la culture et des pratiques de confiance s'inscrit dans le cadre du projet financé par le peacebuilding fund et qui vise à consolider la cohésion sociale et à lancer un profond processus de réconciliation nationale pour solder l'ensemble du passif historique relatif aux violations graves des droits de l'homme en République de Guinée.

Le présent Atelier de renforcement des capacités a pour objectif principal de permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances et des compétences pour renforcer la confiance entre les acteurs (autorités de la Transition, acteurs sociaux et politiques, société civile et populations à la base) dans le domaine de la cohésion sociale et du processus de réconciliation nationale en Guinée.

A travers cette action de renforcement des capacités et les autres qui suivront dans les prochains mois, ONU Droits de l'Homme entend mettre en oeuvre son mandat d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, singulièrement la lutte contre toutes formes de violences et promouvoir la coopération avec les institutions de la République de Guinée afin de contribuer au renforcement de l'état de droit tout en faisant la promotion de la cohésion sociale, Gage d'une paix durable.

Prenant la parole, Éric-AIMÉ Semien, Chef unité renforcement des capacités et coopération technique ONU Droits de l'homme a dit que la question de consolidation de la paix, de la cohésion sociale du rapprochement des communautés et de la confiance est une question d'intérêt majeur en République de Guinée dans le contexte actuel de transition.

« La Guinée est un grand pays avec plusieurs peuples et dans le cadre du renforcement des liens entre ses peuples, il était bon que nous organisions cet atelier en vue de faciliter les échanges de dialogue et impacter positivement les réflexions dans le cadre de la réconciliation nationale et la rédaction d'une nouvelle constitution. Sans vouloir agir à la place des autorités guinéennes c'est un partenariat en vue d'apporter la modeste contribution qui est celle des nations unies aux efforts inlassables mis en place par les autorités de Guinée. Pour nous, cette activité est la première de toute une série qui viendra et qui consistera à aider le peuple de Guinée à favoriser le rapprochement« , a fait savoir Éric-AIMÉ Semien.

Dans son discours de circonstances, Mamadou Lamarana Ditinn Barry, directeur de Cabinet du gouvernorat de Kindia a dit que le choix du thème « le renforcement de la culture et les pratiques de confiance dans le domaine de la réconciliation nationale », revêt une importance capitale dans ce contexte de Transition et cadre bien avec l'engagement des autorités de la Transition qui selon lui, font du renforcement de la cohésion nationale et la réconciliation nationale, une priorité, telle que stipulée à l'article 2 de la Charte de la Transition.

« Le présent Atelier de renforcement des capacités, vient donc à point nommé, car la construction et le renforcement de la confiance demeurent un préalable incontournable à tout processus de réconciliation nationale. Un tel processus comporte d'énormes défis. Je vous exhorte donc à plus d'assiduité afin d'assimiler tout l'enseignement qui sera dispensé par les éminents experts du partenaire TRUST-INSIDE« , a-t-il lancé aux participants.