Congo-Kinshasa: Kwango - Un calme relatif règne après les affrontements du week-end

Une accalmie est observée ce mardi 16 mai à Batshongo et dans d'autres villages du Kwango après les affrontements du week-end dernier, entre les assaillants de la milice "Mobondo" et les forces de l'ordre. Le bilan faisait état d'une dizaine des morts.

Certains habitants commencent à retourner timidement dans ces villages et la circulation a repris, selon le ministre provincial et sécurité du Kwango, Noël Lumbu. Ce dernier appelle la population locale au calme, car les forces de l'ordre contrôlent la situation.

Sur la route nationale numéro un (RN1), dans son tronçon compris entre Mongata (Kinshasa) et Batshongo (Kwango), en allant vers la ville de Kenge et Kikwit, la situation sécuritaire est à présent calme et sous contrôle des forces de l'ordre.

Après ces violences qui avaient éclaté vendredi et samedi derniers, sur la RN 1 au village Mongata qui relie Kinshasa et la province du Kwango, ainsi qu'à Batshongo situé dans le territoire de Kenge au Kwango, la situation sécuritaire est à présent calme et sous contrôle des forces de l'ordre.

Selon le ministre provincial de l'intérieur et sécurité du Kwango, la population commence à retourner timidement à Batshongo, qui a été complètement vidé de ses habitants. Ceux-ci avaient fui ces tueries des assaillants du groupe armé Mobondo dans d'autres entités, notamment à Kenge.

La population étant jusque-là dans la psychose, Noël Lumbu l'appelle au calme et à la vigilance

S'agissant de la prise en charge des milliers de nouveaux déplacés venus de ces villages touchés par cette insécurité, le ministre provincial Lumbu indique que cela "nécessite beaucoup de moyens", sans autres précisions.