Congo-Brazzaville: Agriculture - La première ZAP de la Sangha implantée à Mokeko

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé, le 11 mai, les activités de la Zone agricole protégée (ZAP) de Ketta, district de Mokeko, dans le département de la Sangha.

Première ZAP de la Sangha, Ketta s'étend sur une superficie de 66 hectares. Les dix-neuf groupements évoluant dans cette première ZAP implantée en zone forestière vont mettre en terre plusieurs cultures dont le maïs, la banane et le manioc. Le but de cette politique agricole mise en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, est de contribuer à l'augmentation de la production végétale, afin d'atteindre la souveraineté alimentaire voulue par les pouvoirs publics. « La particularité de la ZAP de Mokeko est qu'elle est la première en zone de forêt. C'est une première expérience. Au-delà de la production alimentaire, il y a un avantage d'avoir une ZAP en zone forestière : nous aurons des producteurs regroupés au même endroit. Ce qui nous permet de réduire la pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis. Nous allons les sédentariser en leur apprenant à gérer le sol », a expliqué le ministre Paul Valentin Ngobo.

Selon lui, outre Mokeko, le ministère est actuellement à pied d'oeuvre à Sembé et à Souanké pour la mise en place de deux nouvelles ZAP dans la Sangha. En effet, Paul Valentin Ngobo a rappelé à l'assistance qu'il existe trois types de ZAP : des zones consacrées à la production végétale (maïs, manioc, banane), celles réservées à l'élevage (agriculture, élevage de porc) et des zones consacrées à la pisciculture (élevage des poissons). « C'est un plaisir pour moi de lancer la première ZAP de la Sangha. Nous avions repéré, avec l'aide de nos amis de l'Economie forestière et de l'Agriculture, trois sites dans la Sangha : Mokeko, Sembé et Souanké. Nous avons promis de lancer trois ZAP. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début, nous sommes dans une zone forestière », a poursuivi le ministre, invitant les bénéficiaires à faire de leur mieux afin de rivaliser les autres producteurs installés dans les différentes ZAP.

Les bénéficiaires ont pris l'engagement, devant les autorités locales dont le préfet du département de la Sangha, Gilbert Mouanda Mouanda, d'utiliser le matériel aratoire reçu à bon escient. « Le ministre a tenu sa promesse en nous remettant du matériel aratoire et en lançant les activités de la ZAP de Ketta. Nous allons prendre soin du matériel et multiplier la production par rapport à ce que nous produisions hier. Nous demandons à ceux qui hésitent à pratiquer l'agriculture d'emboîter le pas afin de nourrir la population avec des produits locaux », a promis l'un des producteurs.

Mises en oeuvre dans quelques départements depuis environ deux ans, les ZAP sont une stratégie de développement des activités agropastorales et halieutiques inspirée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et exécutée à travers le Plan national de développement 2022-2026. L'objectif du gouvernement est d'augmenter l'offre des produits agropastoraux et halieutiques afin de réduire les importations, dont le coût est estimé à plus de 700 milliards FCFA par année. Des importations qui sont surtout d'origine animale.