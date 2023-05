Congo-Brazzaville: Réforme de l'aménagement du territoire - Le ministre de tutelle présente les avancées à la Commission parlementaire

Animé par le devoir de redevabilité, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a répondu dernièrement à l'invitation de la Commission parlementaire de l'Aménagement du territoire, Infrastructures, Nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale pour présenter les avancées réalisées dans le cadre du processus de la réforme de son secteur.

Habitué à l'exercice, Me Guy Loando Mboyo a aisément expliqué aux représentants du peuple les objectifs de la réforme qui visent notamment la mise en place d'une administration solide, le renforcement des capacités des services spécialisés de son ministère ainsi que l'élaboration d'outils de planification spatiale à tous les niveaux de gouvernance territoriale. Parmi ces outils figurent la Politique nationale d'aménagement du territoire, la loi relative à l'aménagement du territoire, le Schéma national d'aménagement du territoire et les guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

Le ministre d'Etat a fait savoir aux membres de la commission parlementaire que le gouvernement s'est engagé à transformer "le territoire en un espace cohérent, attractif et compétitif d'ici 2050, favorisant le bien-être de la population dans un environnement durable et intégré". La réforme, a-t-il poursuivi, prévoit la promotion des grandes infrastructures, la redistribution équitable des équipements et des services sociaux de base, le renforcement de l'armature urbaine et des pôles économiques, le développement des complexes agro-ruraux, la durabilité environnementale, l'optimisation de l'affectation des terres ainsi que l'amélioration du cadre juridique.

En sus, il a rappelé que le ministère de l'Aménagement du territoire, créé en 2017, joue un rôle essentiel dans la réalisation de cette vision. Me Guy Loando Mboyo a souligné les missions du ministère, notamment la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire, la planification et l'aménagement des nouvelles villes, ainsi que le développement des territoires en collaboration avec d'autres ministères et provinces. Il a présenté les réalisations actuelles du ministère, telles que la surveillance permanente de l'utilisation de l'espace physique et l'évaluation des ressources naturelles du pays.

Le ministre d'Etat a également évoqué les organes techniques mis en place dans le cadre de la réforme, tels que le secrétariat général, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, le Fonds national d'aménagement du territoire et l'Observatoire national d'aménagement du territoire. Sa présentation a marqué une étape importante dans la mise en oeuvre de la réforme de l'aménagement du territoire en Répuiblique démocratique du Congo, mettant en avant les différentes réalisations.