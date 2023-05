Congo-Brazzaville: Vie des partis - Uphrem Dave Mafoula partage sa vision avec la jeunesse estudiantine

Le président du parti politique « Les Souverainistes (LS) », Uphrem Dave Mafoula, a échangé le 14 mai à la préfecture de Brazzaville avec des étudiants venus, entre autres, des universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi sur le thème « Politique et jeunesse congolaise : défis et perspectives ».

Au cours des échanges dont plusieurs sujets ont été abordés, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a partagé sa vision avec les étudiants, surtout son projet de société « Contrat présidentiel » présenté lors de ce scrutin. « En tant qu'acteur politique, il était important pour moi de discuter avec la jeunesse de notre pays parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de perdition de cette jeunesse. J'ai une vision pour le pays, il faut de temps en temps expliquer aux jeunes ce que je pense pour leur avenir », a expliqué Uphrem Dave Mafoula au terme des échanges.

Dans sa vision sur le système éducatif congolais, le président du parti LS est pour un changement profond, en accordant une bourse d'excellence aux jeunes filles à partir de la classe de 4e pour éviter le décrochage scolaire. Il prône aussi l'enseignement de la culture entrepreneuriale dès le collège, l'enseignement des langues nationales dès l'école primaire ainsi que le leadership.

Interrogé par les étudiants sur l'image de l'opposition congolaise, Uphrem Dave Mafoula pense qu'elle ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. « L'image de l'opposition est à changer. J'ai une autre vision de l'opposition, nous devons nous réorganiser pour créer les conditions de l'alternance. Je suis favorable à l'unité de l'opposition, au choix d'un candidat capable de faire gagner le collectif », a-t-il souhaité.

Répondant à une question sur sa probable participation au gouvernement, le président de l'Opposition loyale et audacieuse (OLA) a déclaré qu'en politique on ne travaille pas contre le pays. « Je suis là pour servir le peuple congolais. J'ai participé à trois élections dont les législatives de 2017 à Loukolela et 2022 à Mossaka. Je considère le Parlement comme la maison du peuple », a rappelé Uphrem Dave Mafoula, critiquant la gouvernance électorale actuelle.

Pour lui, le Congo a une jeunesse qui a des attentes et qui demande à ce que les acteurs politiques soient exemplaires pour servir de modèle. Il a, par ailleurs, demandé aux autres responsables politique d'en suivre le pas afin d'entretenir une relation avec la jeunesse congolaise. « Notre objectif est de tout faire pour que le Congo retrouve sa grandeur et sa gloire d'autrefois, dans la paix, la confiance et la sérénité. C'est pourquoi nous invitons celles et ceux qui partagent avec nous ce rêve d'un Congo meilleur à nous joindre afin de le construire ensemble », a exhorté Uphrem Dave Mafoula.

Etudiante en première année de licence en environnement à l'université Denis-Sassou-N'Guesso, Grâce Divine Bénie Mbaya a positivement apprécié la qualité de ces échanges. « C'est ce genre d'informations très constructives dont les étudiants, sinon la population congolaise, ont énormément besoin. Personnellement, j'étais complètement perdue, maintenant je suis éclairée. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette vision du parti politique LS. Cela m'a permis de comprendre plusieurs choses, la vision du parti étant un Congo meilleur, donc je pourrai le rejoindre un jour », a-t-elle laissé entendre.