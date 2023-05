Algérie: La délégation du NIPSS s'enquiert des potentialités industrielles de la wilaya d'Oran

ORAN — Les industries pharmaceutique et automobile algériennes ont été mardi au centre de la deuxième et dernière journée de la visite à Oran de la délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigéria (NIPSS).

La délégation du NIPSS, accompagnée des autorités locales d'Oran, à leur tête le wali d'Oran Saïd Sayoud, a, d'abord, visité l'usine Orion Lab, sise à Hassi Bounif, spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques, principalement oncologiques, inaugurée l'année dernière.

Cet établissement est l'un des premiers laboratoires à produire ces médicaments dans un environnement entièrement confiné et vise, selon ses responsables, à "devenir un acteur majeur de l'oncologie en Algérie, en contribuant à répondre aux besoins en matière de médicaments et des traitements des malades atteints de cancers et à réduire la facture d'importation de ce type de médicaments".

Les capacités de production annuelles sont estimées à 20 millions de gélules et 115 millions de comprimés. Pour les formes injectables, les capacités sont estimées à 4 millions de flacons par an.

Avec un investissement qui s'élève à près de 5 milliards de Dinars, Orion Lab emploie actuellement plus de 150 collaborateurs de divers profils, entre pharmaciens, biologistes, ingénieurs et techniciens.

La délégation nigériane s'est rendue ensuite à l'usine Rayanox à Bethioua (est d'Oran), spécialisée dans la production de Gaz à usage médical et industriel, mise en service au 2e semestre 2021, pour subvenir aux besoins en oxygène, lors de la crise sanitaire du Covid 19.

Relevant du secteur privé, cette unité réalisée avec des partenaires chinois, a une capacité de production de 100.000 litres d'oxygène médicinal par jour, alors que ses capacités de stockage atteignent 1 million de litres, et dispose également d'un parc d'enfûtage de bouteilles d'oxygène médicinal pouvant contenir jusqu'à 15.000 unités.

La troisième étape de cette deuxième et dernière journée a été le projet en cours de réalisation de l'usine "Fiat Algérie automobile", située dans la zone d'El Hamoul, où la délégation nigériane a reçu des explications sur l'état d'avancement de ce projet de fabrication de véhicules, dont la livraison est prévue avant la fin de l'année en cours.

Concernant l'investissement dans l'usine Fiat d'Oran, le Groupe Stellantis a injecté 200 millions d'euros, dans le cadre d'une première tranche, pour démarrer, dans une première phase, la production de quatre modèles dont la Fiat 500 et la Fiat Doblo.

La production de cette usine sera destinée à la satisfaction des besoins locaux, sachant que sa capacité de production initiale sera de 60.000 véhicules/an, à partir de la première année, pour atteindre, ultérieurement, 90.000 véhicules/an.

A l'issue de la visite, M. Aig DD Gladanchi, membre de la délégation et son porte parole, a mis en relief l'importance des opportunités existantes dans la wilaya d'Oran, soulignant que "les efforts fournis par l'Etat algérien pour le développement de l'Industrie nationale ont été ressentis et constatés sur le terrain".

A noter que la première journée de la visite a été marquée par des visites au complexe Tosyali fer et acier, de la société algéro-omanaise d'engrais et d'ammoniac (AOA), du complexe gazier d'Arzew et le Salon international de la synergie industrielle SISIO 2023.