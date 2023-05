Afrique: Invité de la Tribune « Au coeur du débat » du Patriote - Ouattara Dramane déroule sa feuille de route, appelle à la discipline du parti et s'engage à oeuvrer pour la victoire du RHDP au Plateau

Plus de 90 minutes d'échanges à bâtons rompus. Le secrétaire national du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), en charge des militants de l'étranger, Ouattara Dramane plus connu sous le sigle « OD » était, hier, l'invité de la Tribune « Au coeur du débat » du quotidien Le Patriote, dans les locaux de votre journal préféré à Marcory-Biétry.

D'un ton posé, ce cadre du RHDP a d'abord décliné sa vision pour le secrétariat national du RHDP chargé des militants de l'étranger qu'il dirige ; laquelle est portée par quatre axes prioritaires.

Le premier, selon lui, c'est de faire de la diaspora RHDP la force politique la mieux organisée avec notamment des délégués politiques, qui sont les premiers responsables de ce parti à l'extérieur ; 21 délégués extérieurs pays dont le nombre correspond à celui des lieux de vote hors de la Côte d'Ivoire ; des délégués de zones ; des secrétaires de sections et des comités de base.

« En Côte d'Ivoire, il faut 10 comités de base pour faire une section. Nous sommes en train de plaider auprès du secrétariat national chargé de l'organisation, de l'implantation, pour qu'on réduise ce nombre à cinq au niveau de la diaspora. Si nous avons gain de cause, nous allons passer à cinq comités de base pour faire une section à l'extérieur » a précisé Ouattara Dramane.

Le deuxième axe, c'est de faire de la diaspora RHDP, la force politique la plus mobilisatrice. « Si nous avons une activité de défense de la Côte d'Ivoire ou de soutien du président de la République, il faut qu'on sente qu'à l'extérieur, la première force de mobilisation, c'est le RHDP. Si nous devons répondre à une mobilisation organisée par l'opposition, nous devons faire en sorte que si nous, nous sommes dans la rue, tout le monde sente qu'il n'y a pas photo.

Nous avons donc travaillé à former nos militants dans ce sens » a-t-il insisté. Le troisième axe, à l'en croire, vise à faire de la diaspora RHDP, une force électorale. « Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'à l'élection présidentielle de 2025, nous comptions au minimum 1,5%, sinon 2% de l'électorat. En 2025, selon les statistiques de la CEI, la Côte d'ivoire va compter environ 10 millions d'électeurs.

Ça nous fait 200 000 électeurs » a fait savoir le SN RHDP en charge des militants de l'Etranger. Cela passe, à ses yeux, par un travail de mobilisation, d'inscription sur la liste électorale. Le quatrième et dernier axe, c'est de faire de la diaspora RHDP, la force politique la plus disciplinée.

Pour OD, les militants du RHDP doivent entrer strictement dans la discipline du parti, ne pas agir, ne pas critiquer, ne pas tenir des propos qui peuvent nuire à l'image du président de la République ou de leur formation politique.

Ensuite, OD a rassuré que toutes les bases du RHDP à l'extérieur sont totalement mobilisées, même s'il a reconnu « avoir hérité de certaines situations un peu conflictuelles par endroit », au Canada par exemple.

« Nous aurons bientôt une mission aux Etats-Unis et au Canada qui nous permettra de traiter cette question, de faire en sorte que toute la diaspora RHDP soit paisible, soit en totale symbiose avec la haute direction du parti et traduise en réalité les aspirations de la haute direction du parti» a-t-il ajouté.

Poursuivant, il a égrené quelques activités qu'il entend mener avec son équipe, à savoir les assises de la jeunesse de la diaspora à Dakar, une journée de remerciements aux militants, une journée d'hommage au président de la République en multiplex dans cinq grandes métropoles (Paris, New York, Casablanca, Montréal et Libreville). « C'est le point culminant de nos activités au cours de cette année» a soufflé OD.

Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude au président du RHDP, Alassane Ouattara, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en lui en le nommant en 2022 secrétaire national chargé des militants de l'étranger.

Bien entendu, il n'a pas manqué de saluer la mémoire de l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko, fondateur du Patriote, « un frère et un ami» avec qui il partageait un certain nombre de valeurs. « Je suis un peu comme lui, quelqu'un du milieu de la culture. Nous sommes tous deux passionnés de culture.

Jusqu'à sa mort, vous savez combien de fois il était actif dans ce milieu de la culture. La culture nous transcende quelles que soient nos appartenances politiques» a confié OD avant d'enchaîner : « Hommage à Hamed Bakayoko qui a permis que ce journal existe ».

Une transition toute trouvée pour exprimer sa reconnaissance au Patriote : « Pour nous qui sommes militants de la première heure, cette expression, les gens ne l'aiment pas beaucoup, nous savons ce que ce journal représente dans le combat qui a été le nôtre».

Non sans féliciter son jeune frère Charles Sanga (gérant et directeur de publication) pour l'opportunité qu'il lui donne de parler à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et au-delà. Au cours des échanges, sans faux-fuyants, il a dit, en militant discipliné, respecter le choix de son parti pour les prochaines municipales dans la commune du Plateau.

« Rien ne doit se faire en dehors de la discipline du parti. Je souhaite que dans toutes les régions, on mette la cause du parti en avant» a conseillé le secrétaire départemental RHDP du Plateau.

Son combat désormais, selon OD, est que la mairie du Plateau tombe dans l'escarcelle du RDHP. « J'ai accepté de m'impliquer de la façon la plus loyale et la plus honnête» a-t-il confessé, tout en donnant les clefs de la victoire : «Fabrice devra être capable de se transcender, d'accepter les critiques et d'élargir, d'ouvrir ses bras pour rassembler, toucher le maximum de personnes».

Peu avant, M. Charles Sanga, gérant et directeur de publication du Patriote, avait dit toute la joie de la rédaction du Patriote de recevoir Ouattara Dramane et la forte délégation qui l'accompagnait. Elle était composée de quelques membres de son secrétariat national et de sa délégation départementale du Plateau.