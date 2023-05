Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retour en sélection

Pierre-Emerick Aubameyang fait son come-back chez les Panthères. Plus d'un an après l'annonce de sa retraite internationale, l'attaquant de Chelsea a décidé de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale du Gabon et a officialisé sa décision mardi soir.

« II y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le Président de la République de mon pays Ali Bongo Ondimba et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui bien sûr nous avons échangé. Panthère un jour, panthère toujours », a expliqué PEA sur les réseaux sociaux.

Auteur de 73 sélections et 30 buts avec les Panthères, Aubameyang a quitté la sélection à la veille de la CAN 2021 jouée au Cameroun. Il fera donc son retour en juin contre la RD Congo à l'occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.