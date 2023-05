Burkina Faso: 38e anniversaire du club tong - nooma de vovinam viet vo dao - Une très belle fête

Dans la cadre de la commémoration de son 38e anniversaire, le club Tong-Nooma a organisé le samedi 13 mai dernier, à son siège, une série de compétitions et de démonstrations. Une belle fête qui a connu la participation de plusieurs clubs (10) et d'une centaine d'athlètes.

Une parfaite réussite. C'est ainsi qu'on peut qualifier la cérémonie marquant la commémoration du 38e anniversaire du club Tong Nooma qui s'est déroulée samedi dernier, à son siège. Une activité qui a connu un réel engouement avec la participation d une centaine de pratiquants, enfants et adultes, hommes et dames d'une dizaine de clubs. En présence de nombre de dignitaires du karaté burkinabè dont le père fondateur Me expert Apollinaire Ouédraogo Antonin , Ceinture rouge (Cn), 6e Dan, et d'invités prestigieux aux rangs desquels, les deux parrains , El Hadj Ouédraogo Idrissa , de Prestige Lubrifiant et du représentant du PDS de l'arrondissement 1 , les pratiquants ont égaillé le très nombreux public qui a bravé la canicule.

La cerise sur le gâteau de cette belle fête aura été incontestablement la série de démonstration de taekwondo, judo et les compétitions qui ont permis de mettre en lumière de jeunes pratiquants. Répartis dans les catégories minimes, cadettes et juniors, ces futurs champions ont d'ailleurs démontré que le processus de formation et de développement initié depuis quelques années par Me Apollinaire Ouédraogo et ses collaborateurs est en train de prendre forme. Insouciants, techniques et mobiles sur le tatami, ces jeunes ont tout simplement émerveillé leurs parents.

Et au terme de cette journée marathon, c'est le club Tong-Nooma qui s'est installé sur la plus haute marche du podium, suivi respectivement de Relwindé et Humilité. Pour Mé Apollinaire Ouédraogo fondateur du club Tong Nooma, ce résultat n'est que le fruit d'une formation discrètement menée depuis plusieurs années. « Ce bilan n'est que la résultante d'un travail de longue haleine. Il y a quand même une grande satisfaction parce que nos clubs restent toujours vivants, malgré la situation qui prévaut dans le pays. Nous sommes tous dans cette résilience, et tant bien que mal, nous poursuivons nos objectifs. Cette activité que nous organisons est en droite ligne de nos objectifs. Celui de permettre à ces jeunes de pouvoir s'épanouir, de savoir cultiver la fraternité et la solidarité. Et situation oblige, nous avons profité de l'opportunité pour procéder à une contribution volontaire de nos pratiquants pour l'effort de guerre. Et dieu voulant, nous aurons une bonne enveloppe lundi ou mardi au plus tard pour le trésor public » a-t-il déclaré.

« Nous menons le combat de la légalité et de la vérité »

Revenant sur la crise qui mine la grande famille des voshings depuis plus d'une décennie, Me Apollinaire Ouédraogo a laissé entendre que ces dissensions sont nées de la volonté de la fédération de légitimer une personne qui, en réalité n'incarne pas la vraie philosophie du Vovinam. « Nous menons le combat de la légalité et de la vérité. C'est toujours le statu quo. Le ministère est toujours informé. Comme d'ailleurs, tous les ministres qui se sont succéder à la tête de ce département. Il faut toujours rappeler comme si un document n'avait jamais été déposé au ministère. Mais qu à cela ne tienne, ce n'est pas une raison pour nous de croiser les bras. C'est pourquoi, je dis que nous restons debout. La vérité est là.

Et un jour, je sais que cette vérité triomphera parce que nous travaillons avec le Vietnam, avec le temple et il n'y a pas un art martial qui ne désire pas aller au temple. Mais si le ministère ne veut pas nous réunir pour trancher, je ne sais plus quoi dire. S'ils ne peuvent pas trouver une solution a ce problème, qu il nous permette d'avoir notre fédération. Nous ne pouvons pas comprendre que le ministère donne sa caution à ceux qui ont dévié de la ligne directrice du temple. Cela dépasse mon entendement » a-t-il fulminé. Vivement la fin de cette crise qui n'honore pas leurs auteurs. Que les différents protagonistes mettent enfin en avant l'intérêt du Vovinam Viet Vo Dao au détriment de leur intérêt personnel, car la réconciliation entre les deux camps sera une opportunité offerte aux nombreux voshings de permettre à cette discipline de reprendre son cours normal.