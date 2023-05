Sénégal: Ilimane Ndiaye a « toutes les qualités » pour briller au haut niveau (observateurs)

Dakar — Ilimane Ndiaye, l'international sénégalais de Sheffield United récemment promu en Premier League (élite anglaise), possède « toutes les qualités humaines et professionnelles » qui lui permettent de continuer à « briller », pour les cinq prochaines années, dans le haut niveau, ont soutenu des observateurs.

"Je pense qu'avec son (Ilimane Ndiaye) talent, plus il va progresser, meilleur, il sera. Lui, il a toutes les qualités pour le très haut niveau. Il a absolument tout", a dit du joueur sénégalais de 23 ans, le français Claude le Roy, ancien sélectionneur du Sénégal (1988-1992).

Il s'exprimait, lundi soir, à l'émission Talents d'Afrique diffusée sur la chaine française Canal +. Ilimane Ndiaye était l'invité de cette émission.

Le natif de Rouen (France) "sait utiliser les deux pieds et c'est très rare et il ne va pas s'arrêter de progresser et il a le talent pour continuer à briller pour les quatre et cinq prochaines années », a dit Claude le Roy.

"Depuis que je suis tout petit, j'ai travaillé mes dribles. Je m'entraînais au football free style tout seul. Cela m'a aidé dans ma carrière professionnelle", a confié le milieu de terrain sénégalais.

"Le football freestyle lui a apporté de la légèreté. Il a dans le jeu, une fréquence de pas incroyable. C'est un joueur de contenus et il l'a montré par ses statistiques, cette année", a noté Diomansy Kamara, ancien international sénégalais.

Ilimane Ndiaye a été élu, joueur de l'année, par son club dont il est en même temps le meilleur buteur, avec 14 réalisations et 10 passes décisives. Il a joué l'intégralité des matchs du championnat (46) dont 43 titularisations.

"J'ai toujours plaidé pour que les binationaux qui veulent jouer en équipe nationale le fasse le plus tôt possible. Lui, il a mouillé le maillot et apporté quelque chose de nouveau. Il est en train de perpétuer la tradition, son apport, sa fraicheur, il est complétement entré dans la moule par son talent et son intégration", a dit Camara.

L'ancien attaquant de 42 ans a insisté sur l'importance, désormais, du joueur dans le dispositif de jeu de l'équipe nationale. "Le Sénégal a énormément besoin de lui pour cette prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN) 2024", à laquelle le pays est déjà qualifié, a-t-il ajouté.

Ilimane Ndiaye compte sept sélections en équipe nationale dont quatre titularisations. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

"C'est une grande chose de jouer pour son pays. C'était un rêve de jouer avec le Sénégal. J'ai toujours voulu jouer pour le Sénégal depuis tout petit. C'était ma décision. C'est venu comme ça. J'adore le Sénégal. C'est mon pays, mon père est né là-bas", a-t-il dit, promettant de continuer à "rendre heureux", les Sénégalais, sur le terrain.