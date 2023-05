Cote d'Ivoire: Marahoué / Foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires - La banque mondiale félicite les acteurs du projet à Guézanoufla

La Banque mondiale est satisfaite de la mise en oeuvre du Foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires (Franc) à Guézanoufla.

La Banque mondiale a félicité les acteurs du Foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires (Franc) de Guézanoufla, une localité située dans la sous-préfecture de Bouaflé. C'était le jeudi 11 mai 2023, au terme d'une mission du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance (SE-Connape, conduite par le Dr Cissé Moustapha.

Le chef de mission de la Banque mondiale, Menno Mulder Sibanda, a félicité les autorités et les acteurs en charge de la mise en oeuvre du projet multifactoriel de nutrition et de développement de la petite enfance (Pmndpe) dans le département de Bouaflé. « Je voudrais féliciter les acteurs du Franc de Guézanoufla qui en si peu de temps ont réalisé un travail remarquable. Nous avons vu des enfants et des femmes épanouis », a-t-il dit. Le SE-Connape, Dr Cissé Moustapha s'est réjoui également de l'effectivité de ce projet à Guézanoufla qui offre aux enfants et aux femmes un cadre agréable de jeux et de bonnes pratiques hygiéniques enseignées à travers le matériel local. Avant d'appeler à la mobilisation de tous pour la pérennisation de ce projet. « Ce sont des acquis que nous devons pérenniser », a-t-il insisté.

Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bouaflé, Traoré Brahima, représentant le préfet de région, a, au nom des populations, exprimé sa gratitude au gouvernement et à la Banque mondiale pour cette initiative qui impacte positivement les populations notamment les enfants et les femmes. Une visite guidée des ménages et des activités génératrices de revenus ont meublé ce déplacement à Guézanoufla.

Auparavant, s'est tenue à la salle de conférences de la préfecture de Bouaflé une réunion à laquelle ont participé toutes les parties prenantes du Pmndpe. Cette rencontre avait pour objectif général d'assurer la gouvernance et la qualité des activités menées sur le terrain, dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet.