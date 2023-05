Burkina Faso: Portefeuille de la BAD au Burkina - 21 projets et programmes financés à hauteur de 500 milliards FCFA

Le gouvernement burkinabè et le Groupe de la BAD ont échangé sur les nouvelles orientations de la Banque au Burkina Faso, mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou.

Une dizaine de membres du gouvernement burkinabè et des responsables du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) étaient en conclave, mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou. Au menu des échanges de cette réunion qualifiée de « Rencontre de dialogue de haut niveau », ont figuré les priorités stratégiques de développement et la synthèse de la revue de la performance du portefeuille de la BAD au Burkina Faso. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, par ailleurs, gouverneur de la BAD pour le Burkina Faso, s'est d'emblée réjoui de la tenue de cette session.

21 projets et programmes financés

Il a traduit la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabè à l'endroit de la BAD pour ses soutiens « constants » au développement du Burkina Faso qui vit actuellement une période difficile.

« Le portefeuille actif de la Banque africaine de développement au Burkina Faso comprend 21 projets et programmes de développement avec un montant global d'environ 500 milliards FCFA », a-t-il indiqué. Avec des ressources mobilisées principalement sur des guichets concessionnels, a expliqué Dr Aboubacar Nacanabo, ces projets et programmes interviennent dans la réalisation des infrastructures, l'agriculture, l'environnement, l'énergie, l'eau potable, l'assainissement et l'action humanitaire.

« Le volet financier de ce portefeuille et sa diversité témoignent de la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et notre institution commune, la Banque africaine de développement », a-t-il déclaré. Le ministre en charge des finances a, aussi, évoqué pour le futur, le développement des infrastructures routières, énergétiques, d'eau et des chaînes de valeurs agricoles dans le cadre de la stratégie pays intérimaire. Le directeur général adjoint de la BAD pour la région de l'Afrique de l'Ouest, le Capverdien Joseph Ribeiro, a confié qu'il est venu transmettre les messages de solidarité et de succès du président du Groupe de la BAD, Dr Akinwumi Ayodeji Adésina, au Burkina Faso, un pays, selon lui, très important en Afrique de l'Ouest. Il a réitéré l'engagement permanent du Groupe de la BAD auprès du Burkina Faso, surtout en droite ligne du Plan d'action pour la stabilisation et le développement.

« Nous projetons sur la période 2023-2024, un financement à hauteur de 300 millions FCFA en appui institutionnel, en transport, en énergie, etc. », a précisé Joseph Ribeiro. Quant au responsable pays de la BAD au Burkina Faso, le Sénégalais Daniel Ndoye, il a salué la participation des membres du gouvernement burkinabè et des gouverneurs de la BAD à la rencontre malgré, a-t-il dit, leurs agendas respectifs chargés.

« Votre présence parmi nous témoigne du grand intérêt que le gouvernement burkinabè accorde à la coopération entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement », a-t-il fait savoir. La BAD prévoit la tenue de ses assemblées annuelles 2023, du 22 au 26 mai, en Egypte où de nouveaux financements pourraient être décidés pour le développement du Burkina Faso, à travers le Fonds africain de développement (FAD).