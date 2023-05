Burkina Faso: Victimes des crises socio-politiques - Le comité interministériel d'indemnisation installé

La ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, a officiellement installé le comité interministériel d'indemnisation des victimes et ayants droit de victimes des différentes crises socio-politiques des années 1960 à nos jours au Burkina Faso, mardi 16 mai 2023 à Ouagadougou.

Les victimes des différentes crises socio-politiques des années 1960 à nos jours au Burkina Faso dont les dossiers ont été traités et évalués par le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) et/ou par le ministère en charge de l'action humanitaire seront indemnisées.

A cet effet, la ministre en charge de l'action humanitaire, Nandy Somé, a officiellement installé le comité interministériel d'indemnisation des victimes et ayants droit de victimes. Pour la première responsable dudit département, les travaux du comité vont consister d'une part, à analyser tous les dossiers des victimes éligibles à l'indemnisation, à appliquer les résultats découlant des simulations faites par le HCRUN lors du traitement et de l'évaluation des dossiers des autres victimes, échanger avec certaines victimes afin de s'accorder sur de nouvelles propositions pour le paiement des dossiers, objet de griefs et d'autre part, faire des propositions de paiement pour les dossiers enregistrés au HCRUN après le dépôt de son rapport général au ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Pour le président du comité interministériel d'indemnisation des victimes et ayants droit de victimes, par ailleurs secrétaire général du ministère en charge de l'action humanitaire, Karim Zina, l'indemnisation vise à apaiser les coeurs de toutes les personnes affligées ou affectées par les différentes crises socio-politiques survenues au Burkina Faso de 1960 à nos jours.

Cependant, le président Zina a indiqué qu'il serait un leurre de dire que tout sera parfait dans la mise en oeuvre de cette noble mission. Selon lui, tout ne sera pas parfait, mais au regard de l'importance et la délicatesse de la mission qui leur est assigné, ils ne ménageront aucun effort pour la réussite de cette mission et la satisfaction totale de leurs mandataires, des victimes et des ayants droit de victimes. L'installation du comité interministériel d'indemnisation des victimes et ayants droit de victimes coïncide avec la commémoration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, célébrée le 16 mai de chaque année. Au Burkina Faso, le secrétariat technique de la réconciliation nationale et du vivre-ensemble la commémore sur le thème :

« Tous unis pour un Burkina Faso réconcilié et pacifique ».