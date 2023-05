Burkina Faso: Drame de Karma - Dr Ousmane Bougouma réconforte les parents des victimes

Le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a rendu visite aux communautés coutumières et religieuses de la région du Nord, le mardi 16 mai 2023 à Ouahigouya. Il a sollicité l'accompagnement des leaders coutumiers et religieux pour la réussite de la Transition.

C'est une forte délégation composée des représentants du peuple avec à sa tête le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, qui s'est rendue à Ouahigouya, le mardi 16 mai 2023. Du palais royal du Yatenga au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), en passant par le centre administratif de la Fédération des missions évangéliques (FEME), le président de l'ALT a échangé avec toutes les communautés. Son message a été de remercier les leaders coutumiers et religieux pour tous les efforts déjà consentis pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre -ensemble, mais aussi de les exhorter à rester toujours mobilisés pour la réussite de la Transition dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire. « Nous sommes venus témoigner notre reconnaissance aux responsables de ces structures religieuses et coutumières pour leur engagement aux côtés des autorités de la Transition, leur accompagnement à nos forces combattantes (FDS et VDP) qui se battent jour et nuit pour la reconquête du territoire national », a laissé entendre Dr Ousmane Bougouma. Selon lui, sa visite vise à solliciter auprès de ces leaders leur mobilisation pour mettre fin à cette guerre qui a été imposée aux Burkinabè. L'hôte du jour a reçu des conseils et des bénédictions de la part des représentants religieux et coutumier. « Nous allons renforcer davantage cet engagement à l'issue de cette visite par des prières pour le retour de la paix dans notre pays », a assuré le chargé de communication de la FAIB du Nord, Boureima Ouédraogo.

En marge de cette visite, Dr Ousmane Bougouma est allé présenter ses condoléances aux familles des victimes de Karma et traduire la solidarité de la représentation nationale.

« Par cet acte, nous attestons l'engagement des autorités de la Transition et du peuple burkinabè aux côtés de nos populations meurtries », a déclaré M. Bougouma.

Quant au porte-parole des ressortissants de Karma, Saidou Belem, il a apprécié positivement la démarche du chef du Parlement de la Transition et sa délégation auprès des parents des victimes de Karma. « Nous rassurons notre ferme détermination à soutenir les autorités de la Transition, les FDS et les VDP dans leur élan de reconquête du territoire national », a-t-il fait savoir. En rappel, cette tournée du chef du Parlement de la Transition s'inscrit dans une démarche entreprise par son institution à aller vers les populations dont elle représente pour les écouter et recueillir leurs préoccupations et avis pour mener à bon port la Transition.