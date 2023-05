Madagascar: « Roro » - L'alerte est lancée

C'est un fléau qui est en train de menacer notre pays et qui détruit notre jeunesse. La consommation du « roro », drogue dérivé de l'héroïne, est devenue un phénomène courant chez les adolescents et doit être freinée à tout prix pour ne pas compromettre leur avenir. C'est une question primordiale qui est posée et des réponses urgentes doivent être apportées. Les autorités ont conscience du danger et c'est un véritable branle-bas de combat qui est enclenché.

« Roro » : l'alerte est lancée

On a dit à plusieurs reprises que Madagascar était une plaque tournante du trafic de drogue international. Les arrestations de trafiquants, en possession de colis de cocaïne en partance pour d'autres destinations, ont eu lieu à plusieurs reprises. L'opération de police spectaculaire qui a vu la capture de deux mafieux srilankais à Ivato et leur expulsion vers leur pays d'origine a défrayé la chronique.

On sait qu'une clientèle riche s'approvisionne auprès de fournisseurs locaux. Jusqu'à présent, c'était un phénomène marginal, n'intéressant qu'une minorité ayant les moyens. Les consommateurs à faible ressource se tournaient plutôt vers le cannabis, mais l'apparition sur le marché de ce qu'on appelle « roro » a suscité très vite l'inquiétude des responsables. Cette variante de l'héroïne s'est très vite répandue et s'est retrouvée partout. Les jeunes ont été la cible des dealers. L'addiction à cette drogue a été rapide. Aucun milieu n'a été épargné.

Les consommateurs sont lycéens, collégiens, étudiants, jeunes désoeuvrés ou chômeurs. Leur comportement est caractéristique des toxicomanes sous emprise de la drogue. La consommation se fait par injection et la dose n'est pas très chère. Les éducateurs et les parents sont en train de s'alarmer. La présidente de l'Assemblée nationale, elle-même, s'est inquiétée de la gravité de la situation et a demandé que des mesures soient prises pour enrayer ce fléau.