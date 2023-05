Madagascar: L'Hôtel Colbert change de main

Sans tambour ni trompette le rachat de l'hôtel Colbert s'est effectué. Il passe de la famille Léoni à la famille Vellutini. Un passage de témoin entre deux illustres familles corses.

Une petite secousse dans le monde de l'hôtellerie. L'hôtel Colbert, un des fleurons du secteur vient de changer de propriétaires. C'est à travers un communiqué de presse qu'on a appris qu'il a été acheté par la famille Vellutini après avoir été détenu par la famille Léoni pendant plus d'un demi-siècle. Il s'agit de deux familles corses. L'hôtel Colbert, joyau de l'hôtellerie et de la restauration se trouve donc à un tournant de son histoire.

L'heure du changement a sonné pour l'un des plus anciens et des plus prestigieux établissements hôteliers du pays dont le charme et la qualité de service en ont fait le choix privilégié des voyageurs du monde entier dont des stars du showbiz comme Diams ou du sport comme Bernard Tapie, Michel Platini, Eric Cantona ainsi wue de hautes personnalités politiques.

Mais les nouveaux propriétaires n'entendent pas casser cette renommée de l'hôtel Colbert qui fait partie du patrimoine culturel de Madagascar. Son architecture et son identité seront conservées. D'ailleurs les nouveaux propriétaires connaissent parfaitement la maison. " Je vis à Madagascar depuis 25 ans.

J'ai passé mes dix premières années à l'hôtel Colbert dont je suis tombé sous le charme" tient à souligner Jacques Vellutini, alias Jacques le Corse. " Quand l'opportunité s'est présentée je n'ai pas hésité un seul instant étant donné que nous sommes les premiers investisseurs dans les domaines de l'art et du divertissement " a-t-il rajouté.

Respect de l'histoire

Du changement, il y en aura mais dans le strict respect de l'histoire l'hôtel et de son capital patrimonial. "Déjà on va garder le nom de l'hôtel ainsi que son personnel "révèle Jacques Vellutini. Selon le communiqué, la direction générale a été confiée à Eric Koller dont le père Henri Koller fut l'un des fondateurs de l'enseigne et une figure clé dans de l'histoire de l'hôtel Colbert.

" Nous comprenons l'importance de cet établissement non seulement en tant que fleuron de l'hôtellerie, mais aussi en tant que symbole de l'histoire et de la culture malgache. Nous veillerons à ce que le Colbert continue de briller tout en préservant son essence patrimoniale " mentionne le communiqué. D'importants travaux de rénovation seront réalisés pour moderniser les installations du Colbert tout en gardant l'authenticité architecturale et le caractère historique de l'établissement.

Jacques Vellutini en donne un aperçu. " Plusieurs restaurants seront ouverts. La Taverne aura une nouvelle allure. On va également agrandir la balnéo pour une surface totale de 1200 mètres carrés. Ce qui fait un plus grand balnéo que ce que l'on retrouve à Maurice. Les chambres seront également agrandies mais on gardera leur nombre "a-t-il déclaré. De quoi faire de l'hôtel Colbert un établissement de cinq étoiles.

"On va s'équiper des standards de cinq étoiles et on va le demander mais la décision appartient au ministère du Tourisme " souligne Jacques Vellutini dont les problèmes d'énergie et le climat des affaires n'effraient le moins du monde. " Je suis à Madagascar depuis un quart de siècle. J'aime ce pays qui a une histoire commune avec la Corse. Il y des difficultés mais Madagascar reste toujours debout. Ceux qui dénigrent le pays doivent le quitter. C'est aussi simple que cela" a-t-il conclu très confiant.