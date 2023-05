Madagascar: Rallye / RIM - Come-back des jumeaux Rasoamaromaka

Bonne nouvelle pour les férus de la course automobile et le rallye en particulier. Les frères Mika et Faniry Rasoamaromaka prendront le départ du prochain Rallye International de Madagascar.

De belle bagarre en perspective. À peine le quatrième Rallye Motul, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar a pris fin ce dimanche, les jumeaux Mika et Faniry Rasoamaromaka ont annoncé hier sur les réseaux sociaux, leur participation à la prochaine manche nationale, le Rallye International de Madagascar ainsi que les autres manches du sommet national de cette saison.

«Nous serons présents pour le reste de la saison 2023 à Madagascar. Prochain rendez-vous au RIM... Toujours au volant de la Peugeot 208 T16 avec Mahents Randriambololona» a posté Faniry Rasoamaromaka sur Facebook. «Les objectifs sont clairs. C'est d'aller chercher le titre. Ce ne sera sûrement pas facile mais nous nous battrons jusqu'à la fin pour y arriver», a-t-il lancé.

Le champion national de la saison 2021, Mika a lui aussi publié: «Je serai présent au Rallye International de Madagascar (...) sur la Peugeot 206 du feu le Roi Lion. Le duo Mika-Fafah est de retour... L'objectif reste le même, viser la première place». La version 2023 du Rallye International de Madagascar qui sera organisée par le club Asacm s'étalera les 16, 17 et 18 juin dans la capitale.

Le titre dans le viseur

L'ambiance et le spectacle seront donc au rendez-vous au prochain rallye ainsi qu'aux autres manches qui figurent dans le calendrier de cette saison. La victoire de la première manche a été ravie par l'équipage vice-champion national, Fred-Mick au volant d'une Subaru, qui a devancé de peu le champion de Madagascar en titre, Mathieu-Andry Tahina également sur Subaru.

Avant de venir au pays, Mika et Faniry vont encore disputer la troisième manche du champion de France terre, Clio Trophy Rallye Terre d'Aléria en Haute Corse, aura lieu les 1er, 2 et 3 juin. Faniry a, quant à lui, fini troisième chez les juniors et cinquième au général à la 26e édition du Rallye des Causses au début avril.

Mika co-piloté par Pouget Bastien au volant d'une Renault Clio RS Rally 5 vient de réaliser un exploit extraordinaire au 23e Rallye terre de Castine d'Occitanie qui s'est déroulé du 5 au 7 mai à Bretenoux dans le département du Lot. Il a terminé troisième au classement général et premier dans la catégorie des juniors. à ne pas rater donc pour les amoureux de la sensation forte et de la vitesse dans un mois.