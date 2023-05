Madagascar: Rallye de voitures historiques II - Le champion Zézé Andriamihaja vise le voyage à Paris

Légère hausse du nombre d'inscrits. Quatre-vingt-six équipages contre quatre- vingt, de la première édition, prendront le départ du deuxième Rallye de voitures historiques (RVH) de régularité. La version 2023 se tiendra les 19, 20 et 21 mai. Cette édition sera marquée par la participation de Didier Auriol, champion du monde des rallyes en 1994, l'ambassadeur international du RVH de Madagascar.

«Je suis très ravi de participer à cette deuxième édition durant laquelle un champion du monde sera en lice. Ce rallye n'a rien à avoir avec la vitesse mais il ne faut sous-estimer quiconque car beaucoup ont tiré des leçons après l'édition inaugurale et ont bien préparé celle-ci...

Nous tâcherons de conserver le titre et remporter le voyage Tanà-Paris-Tanà», a confié Zézé Tianarison Andriamiahaja, champion en titre au classement général, de la catégorie Legend et vainqueur d'une zone de régularité.

Le champion changera de copilote, il sera accompagné d'Andria Ravaloson dit Rima et Finoana Andrianizahana sur la même voiture R16 TL, catégorie Legend, année 1968.

Dans le but de conserver le sacre, Zézé a fait un petit bricolage mécanique. «J'ai échangé la longue boîte de vitesse par une autre courte que j'ai fabriquée moi-même... Le but est de donner plus de puissance dans les montées pour garder le rythme», livre le champion.

Ambiance conviviale

L'équipage s'entraine deux fois par mois. «Comme l'an dernier, je serai au volant car c'est la voiture que je conduis tous les jours. Mon copilote assurera la vérification sur l'application et le troisième vérifiera la régularité de notre vitesse», explique-t-il l'ambiance durant le rallye. Cette deuxième RVH de régularité se distinguera par la participation du cham-pion du monde, Didier Auriol qui sera copiloté par Thierry Ranarivelo.

Ils conduiront une Lotus Caterham Cabriolet dans la catégorie Old et ont choisi la vitesse de 50km/h pour les trois étapes. Parmi les autres grands noms qui figurent dans la liste des engagés, on peut citer l'équipage Jean Yves Ranarivelo dit Joda-Hanta Ranarivelo sur une Porsche 356 (Legend), Gallupi Andréa, Hutel Franck au volant d'une Opel GT (Legend) ou aussi le président du club Asacm, Jeannot Rabekoto sur une P305 (Classic).

Les voitures admissibles au RVH sont celles sorties avant la fin 1989, réparties en quatre catégories en l'occurrence celles «Old» sorties avant fin 1960, «Legend» avant fin 1971, «Prestige» jusqu'à la fin 1982 et «Classic» fin 1989. Le départ et l'arrivée finale se feront au stade Barea à Mahamasina.

La première étape du vendredi se jouera de Mahamasina à Ampefy, la deuxième d'Ampefy à Tsiroanomandidy en aller-retour, et la troisième journée d'Ampefy vers le stade Barea. Ce mercredi aura lieu réunion d'information technique au Mining business center Ivato. La visite technique se tiendra jeudi au Tanà Water Front à Ambodivona.