Madagascar: France - Madagascar - Deux dons d'un montant total de 9 millions d'euros pour les finances publiques et l'environnement

La France continue ses aides au développement de Madagascar. Les deux pays ont signé, hier, deux conventions de dons d'un montant total de 9 millions d'euros pour l'amélioration de la gestion des finances publiques et l'environnement. Et ce, à travers l'Agence française de développement (AFD).

Il s'agit d'une part d'une subvention de 7 millions d'euros destinée à améliorer la gestion des finances publiques à travers le Projet d'accompagnement des réformes et de renforcement de capacités (PARRC) et d'autre part d'un don de 2 millions d'euros pour financer des projets relatifs à l'environnement à travers le projet BATAN.

Projet pilote

Signé par la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et la Secrétaire d'Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, la convention sur le PARCC permettra d'améliorer l'efficacité et la transparence de la programmation à l'exécution du budget, sur l'ensemble de la chaîne de la dépense.

Il s'agit également d'un projet pilote et exemplaire dans l'amélioration de l'exécution des financements extérieurs. Plus particulièrement, ce projet se fixe pour objectifs d'améliorer la programmation budgétaire et la chaîne de la dépense, de renforcer la gouvernance des systèmes d'information du MEF et de systématiser le partage d'information, d'améliorer la gestion des ressources humaines et de développer les compétences et enfin de soutenir l'appropriation, la coordination et le pilotage des réformes du niveau opérationnel au niveau stratégique, et le suivi-évaluation orienté usagers/bénéficiaires.

En tant que chef de file, la Direction Générale du Trésor (DGT) se chargera de l'exécution administrative et financière ainsi que de la coordination du projet qui, à terme, profitera aux fournisseurs et partenaires de l'administration, la population malgache et les bailleurs de fonds dont les financements sont exécutés via le canal du budget national.

Gestion durable

Signée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Orléa Vina, et la Secrétaire d'Etat française, la convention sur le projet BATAN s'inscrit dans la continuité du projet de renforcement des aires protégées et de développement local dans la région Diana. D'une durée de 3 ans, le projet BATAN mettra l'accent sur la gestion durable des écosystèmes côtiers des Baies d'Ambaro, de Tsimipaiky, d'Ampasindava et de l'Archipel de Nosy-Be.

Il sera structuré autour de trois composantes, à savoir le développement d'une pêche plus durable dans la zone BATAN avec et au bénéfice des professionnels de la petite pêche et de la pêche artisanale, la gestion durable des mangroves en zone BATAN pour la restauration de l'écosystème de mangrove et enfin l'approche « paysage » à Nosy-Be et sur les îles alentours par la réalisation d'actions de démonstration, concernant à la fois les volets liés à la pêche, la mangrove, le tourisme, l'énergie à Nosy-Be et dans la zone proche, pour une gestion et une exploitation durable des ressources naturelles en lien avec les communautés.