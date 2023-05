Madagascar: Mondial Pupilles - FC NISI représentera Madagascar

Plus de 1 400 jeunes footballeurs internationaux des moins de 13 ans vont s'affronter à la Cornouaille (France) à l'occasion de la 35e édition du Mondial Pupilles. La Grande Îles sera représentée par le club FC NISI lors de la compétition.

Quatre ans après, le tournoi international de football U13 Mondial Pupilles de Plomelin (France), un plus grand rassemblement sportif dans le Finistère-Sud, fait son grand retour du 18 au 21 mai. Le club du FC NISI sera notre porte fanion lors de ce grand rendez-vous de la relève du football. La sélection malgache figure parmi les 64 équipes participantes de la compétition.

La délégation malgache a quitté le pays ce dimanche 14 mai. L'équipe malgache se trouve dans le centre de Douarnenez avec la sélection de Royal Francs Borains (Belgique), Olympique de Marseille, AS Saint-Etienne, US Concarneau, SS Jeanne d'Arc Le Port (La Réunion), Medieval club Montlucon, sélection Douarnenez Porzay, hôte de la compétition. Le président de la Commission de Football des Jeunes au sein de la Fédération, Mario Rosario Raharimino est venu soutenir et honorer le club, avant leur départ ce week-end.

« Ses jeunes sont l'avenir du football malgache. Si nous voulons aller loin et avoir du succès à long terme dans la discipline, il n'y a pas d'autre moyen que d'investir dans le football des jeunes, qui est un gage de pérennisation », a fait savoir le président. Selon toujours ses explications, le développement du football demande une synergie collective de tous les acteurs. « L'équipe malgache est prête à en découdre et défendre l'honneur du pays », a continué, Célin Randrianantenaina, fondateur président de l'école de foot NISI. Le club NISI a été constitué il y quatre ans, et regroupe environ 300 footballeurs, dans la catégorie de 6 ans jusqu'en première division.

Le foot, la fête et l'enfant

Le mondial Pupilles de Plomelin est un tournoi international de football U13 créé en 1986. Il réunit chaque année des centaines d'enfants venant de plus de 25 pays. L'événement a lieu tous les ans, pendant le week-end de l'ascension, du jeudi au dimanche. Le tournoi masculin est à sa 35e édition, tandis que la catégorie féminine en est à sa.

88 équipes, 64 masculines, 24 féminines, réparties dans 8 centres masculins et 3 féminins, avec l'intégration de deux nouveaux centres, Ergué-Gabéric et Trégunc, dans les startings-blocks, depuis l'intermède sanitaire. Toutes les équipes doivent effectuer sept matchs (2X10 minutes) en phase éliminatoire. Les deux premiers de chaque centre sont qualifiés pour le huitième de finale qui aura lieu le samedi en fin d'après-midi. L'EA Guingamp et le FC Nantes remettent leur titre en jeu, quatre ans après.

Heriniaina Samson

Calendrier des rencontres du FC NISI :

Jeudi : FC NISI Vs SS Jeanne d'Arc le port

FC NISI Vs Douarnenez Porzay

Vendredi : FC NISI Vs US Concarneau

FC NISI Vs AS Saint Etienne

Samedi : FC NISI Vs Olympique de Marseille

FC NISI Vs Médiéval club Montluçon

FC NISI Vs Douarnenez Porzay