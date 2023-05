Sénégal: Football-championnat de ligue 1 - Le dernier sprint lancé à tous les étages

Il ne reste plus que cinq journées à disputer en championnat de Ligue 1. Mais la course pour le titre reste encore indécise au sommet du classement occupé par Génération foot. Dans le dernier sprint, les débats s'annoncent encore ouverts entre le leader et son dauphin de Diambars qui le talonne au pointage. Mais aussi le Casa Sport qui complète le podium au terme de la 21e journée. Au bas du tableau, la bataille pour le maintien dans l'élite entre également dans une phase décisive à quelques journées de l'épilogue.

La course pour le titre de champion est sans doute entrée dans sa ligne droite au sortir de la 21e journée disputée le week-end passé. A cinq journées de la fin du marathon, c'est Génération Foot qui tient pour le moment le haut du pavé après sa victoire assurée samedi, à domicile devant le CNEPS. Un succès probant (2-0) qui a permis aux Grenats de conforter leur avance et de tenir à distance leurs poursuivants. Mais il confirmait aussi la bonne dynamique enclenchée depuis ses 10 dernières journées par les Académiciens du centre de Déni. En 10 matchs, ils ont engrangé 9 victoires contre un match nul. De quoi leur tailler les habits de futur champion. Mais tout n'est toutefois définitivement acquis pour les Académiciens puisqu'ils sont suivis de près par leurs suivants et notamment Diambars qu'ils ne devancent au classement qu'en faveur de 3 petits points (41 contre 38). Piégés lors de cette 21e journée par la Sonacos (1-0), les pensionnaires de l'institut de Saly doivent se relever au plus vite pour rester en contact avec le leader.

A l'affût derrière le duo de tête, le Casa Sport sera forcément concerné dans le dernier sprint. L'équipe championne en titre est en effet loin d'avoir dit son dernier mot. Ralenti dans la course, le club Ziguinchorois peut toujours espérer conserver son titre après avoir réussi à réintégrer le podium (3e, 36 points) suite aux trois points obtenus dimanche dans le choc qui l'a opposé à son concurrent direct, Guédiawaye FC. Ce succès permet au club du Sud de reléguer les Crabes à la 4e place (4e ; 35 points). Mais surtout de relancer la course au titre à 5 points du leader, Génération Foot. Dans cet élan, le suspense reste garanti aussi bien en tête du classement que dans les équipes du milieu de tableau qui se tiennent de très prés.

Au sortir de deux nuls et une défaite avec son nouveau coach Cheikh Guèye, Teungueth Fc a enregistré un sixième et précieux succès, qui lui permet d'entrevoir aujourd'hui le podium. Cinquième au classement (29 points), les Rufisquois seront à la pointe de ce dernier sprint final. Mais ils l'engageront avec d'autres équipes qui sont actuellement dans le ventre mou du classement et qui sont des concurrents directs pour les premières loges. Il s'agit du Jaraaf qui totalise le même nombre de points (29 points). Une équipe des « Vert Blanc » qui, après les changements intervenus au niveau de son staff, semblent aujourd'hui digérer sa mauvaise série. Ils se sont encore offert une bouffée d'oxygène lors de cette dernière journée avec un précieux 2e succès d'affilée devant la Linguère de Saint-Louis (1-0). Dans ce milieu de tableau, trois autres équipes restent encore candidats à la remontée et aux premières places du podium. Il s'agit de la Sonacos de Diourbel qui, au lendemain de sa probante victoire devant le dauphin Diambars FC, a pu garder la 7e place du classement avec 28 points. Avec un match en moins, l'Us Gorée ne sera pas également en reste et se mêlera bien à la course avec sa 8e place (27 points). Les Insulaires sont au coude à coude avec le Dakar Sacré coeur qui totalise le même nombre de points (9e, 27 points).Tout comme l'As Pikine qui a été maintenue à la 10e place avec ses 27 points au compteur.

Au bas du tableau, la bataille pour le maintien entre dans une phase assez cruciale à la fin de cette 21e journée. Dans cette dernière lutte, les promus du stade de Mbour (11e, 22 points) auront désormais comme objectif de mettre fin à une mauvaise série de 8 rencontres sans succès, au risque de glisser dans la zone rouge. Les Stadistes sont à 3 points seulement de l'As Douanes. Cette formation gabelou qui compte toutefois un match retard à combler, est actuellement première équipe non relégable (12e, 19 points). Une place où elle cherchera à se dégager au plus vite puisqu'elle est à deux longueurs d'avance sur la Linguère qui stagne dans la zone de relégation (13e, 17 pts). Revigoré par un succès à domicile devant Teungueth Fc (2-1), les Saint-Louisiens ne sont pas encore sortis de l'ornière. Ils restent encore cantonnés dans la zone rouge aux côtés du CNEPS Excellence, bon dernier (14e ; 10 points). Cette dernière défaite subie ce week-end en déplacement contre le Jaraaf, avec son lot d'incidents, est certainement malvenue et complique davantage la lutte pour le maintien. Mais tout reste jouable puisqu'ils ont 15 points possibles à grappiller à cinq matchs de l'épilogue.