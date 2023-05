Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement à rapprocher les services des communautés

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a réaffirmé, mardi, son engagement à continuer à travailler pour améliorer la santé de la population et repositionner les unités de santé primaires, y compris le système de santé.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorative du 75e de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Alberto Pinto, a avancé que les résultats obtenus par l'Exécutif, ces dernières années, dans le domaine de la santé, comprennent la construction et l'équipement de nouvelles unités sanitaires, l'augmentation significative du nombre de professionnels de santé de différentes catégories recrutés au cours des dernières années et les efforts de formation et de rétention des professionnels de santé.

Selon le responsable, l'investissement structurel réalisé dans le Service national de santé s'est traduit par l'amélioration des principaux indicateurs du programme de santé et de nutrition maternelle et infantile, notamment l'augmentation de la couverture prénatale, l'accouchement institutionnel et la réduction de la mortalité maternelle institutionnelle.

Carlos Alberto Pinto a noté que ces actions se traduisaient également par l'augmentation des soins complets pour les enfants et les adolescents, l'achat d'urgence de lait thérapeutique et le remplacement de produits complémentaires, contribuant à la réduction du taux de létalité due à la malnutrition.

En ce qui concerne les principales maladies endémiques, il a souligné que, malgré l'augmentation des cas de paludisme, il y avait une réduction du taux de létalité, grâce à un meilleur accès, un diagnostic précoce et un traitement adéquat.

Pour Carlos Alberto Pinto, la transformation numérique a permis le renforcement du système d'information sanitaire et épidémiologique et le développement de la recherche en santé, permettant une prise de décision rapide et une meilleure gestion, grâce à l'extension de plateformes innovantes pour le contrôle de la logistique, des indicateurs de santé et pour l'enregistrement nominatif des personnes, avec un accent particulier sur la réponse au Covid-19.

« L'Angola dispose aujourd'hui d'un service national de santé plus solide et plus résilient. Ceci est incontestable. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour accroître l'offre de soins de santé primaires, l'accès à tous et partout, et pour continuer à poursuivre l'engagement national envers notre peuple pour lui assurer une vie plus saine et plus longue », a-t-il indiqué.

L'Angola, a-t-il ajouté, continue de compter sur le soutien de l'OMS et d'autres partenaires pour le renforcement des soins de santé primaires, visant à garantir l'égalité d'accès aux services de santé, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées, s'accélère et que le pays puisse progresser vers la réalisation de la santé pour tous.

« Nous sommes convaincus qu'en renforçant les partenariats, la coordination, les investissements, l'intégration et l'innovation en santé, nous pouvons ensemble faire face aux défis persistants et garantir la Santé pour tous », a-t-il affirmé.

L'ambition, a-t-il dit, est d'élargir le Service national de santé, en plaçant le citoyen au centre de l'action, en donnant la priorité absolue à la proximité des services de santé avec le renforcement des soins de santé primaires afin de surveiller et de fournir des soins humanisés aux personnes tout au long du cycle de vie.

Selon le responsable, le partenariat entre l'OMS et l'Exécutif est crucial pour l'amélioration de la santé des populations à différents niveaux, nous espérons donc qu'il sera renforcé et affermi, notamment en termes d'amélioration de l'accès à des services de santé de qualité, en particulier des soins primaires de santé, l'augmentation des taux de couverture vaccinale de routine et l'intégration du vaccin contre le Covid-19, réduction significative du niveau de paludisme, tuberculose, maladies diarrhéiques, pneumonie, maladies chroniques non transmissibles, la malnutrition chronique, l'augmentation de la quantité, de la qualité et de la répartition des ressources humaines et l'amélioration du système d'information sanitaire.

L'Angola a rejoint l'OMS en 1976, avec la signature de l'Accord de base, participant activement à la définition des politiques, directives, stratégies et actions cruciales pour l'amélioration de la santé.