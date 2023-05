Angola: Le pays enregistre une augmentation des unités de santé

Luanda — Le système national de santé a enregistré, au cours des cinq dernières années, une augmentation de 163 unités de santé modernes.

Les données ont été divulguées mardi, à Luanda, par la ministre d'État au secteur social, Dalva Ringote Allen, lors de la cérémonie célébrant le même jour le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), célébrée mardi.

Selon Dalva Ringote Allen, avec les nouvelles structures équipées de la technologie moderne, le système compte désormais plus de 13 mille 426 lits.

Parmi les principales unités hospitalières construites au cours des cinq dernières années, il y a le Centre spécialisé pour le traitement des endémies et des pandémies, le Complexe hospitalier pour les maladies cardio-pulmonaires Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, l'Institut Hématologique Pédiatrique Dr. Victoria do Espírito Santo, Hôpital Mère-Enfant Azancot Menezes, l'Hôpital Général de Bié.

Dalva Ringote Allen a considéré que l'analyse des actions menées par l'Exécutif était positive, en raison de la variation de la répartition des dépenses dans le secteur social, y compris la santé, de l'ordre de 45,1 % entre 2022 et 2023 et d'une augmentation du total dépenses de 4, 8 pour cent à 6,7.

Le secteur des ressources humaines, a-t-elle ajouté, a également enregistré une augmentation, au cours des cinq dernières années, avec 33. 093 professionnels, soit une croissance de 35% de la main-d'oeuvre totale.

« Les techniciens de santé sont majoritairement des jeunes. L'investissement réalisé fait suite à l'augmentation du personnel des centres de santé, qui est passé de 25% en 2017 à 70% en 2022 », a-t-elle expliqué.

Pour la ministre d'État, la croissance des interventions de santé publique dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence a permis la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, avec un accès à une prise en charge globale pour les enfants qui est passé de 25%, en 2017, à 93 %, en 2022.

D'autre part, elle a évoqué que la couverture des coûts des 14 principaux vaccins chez les enfants a atteint une couverture vaccinale de routine à 64%, ainsi que l'augmentation des antirétroviraux, chez les femmes enceintes séropositives, de 25%, en 2017, à 73%, en 2021, enregistrant une réduction de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant qui est passée de 28 à 15%.

Selon Dalva Ringote, la campagne « Nascer Livre para Brilhar » a permis d'accroître l'accès des femmes enceintes au diagnostic du VIH/SIDA lors des consultations prénatales.

À son tour, la représentante de l'OMS en Angola, Djamila Cabral, a déclaré que l'organisation est convaincue qu'en renforçant les soins de santé primaires, y compris la santé communautaire, les défis encore persistants dans le domaine de la santé, accélèrent les progrès et améliorent considérablement la santé du peuple angolais.

« Nous réitérons notre engagement à travailler avec le gouvernement et d'autres partenaires pour repositionner les soins primaires de santé et veiller à ce que l'équité dans l'accès aux services de santé, en particulier pour les plus vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées, soit accélérée et que le pays puisse progresser rapidement vers la réalisation de la santé pour tous », a-t-elle souligné.

La cérémonie d'ouverture des célébrations du 75e anniversaire de l'OMS, qui se poursuivra jusqu'au 7 avril 2024, a réuni des membres du gouvernement, des représentants des agences des Nations Unies, du corps diplomatique accrédité en Angola, des partenaires clés de la santé, entre autres.

Avec cette célébration, l'OMS vise à souligner les progrès remarquables que le monde a réalisés en matière de santé publique, à mettre en lumière les défis et aspirations futurs pour assurer la « santé pour tous » et à motiver l'action pour relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain.