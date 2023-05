Angola: La saison sèche commence aujourd'hui

Luanda — La saison sèche en Angola commence officiellement ce lundi 15 mai et va se prolonger jusqu'au 15 août, début de la saison des pluies.

Selon le directeur de l'Institut de météorologie et de géophysique (INAMET), João Afonso, qui s'est confié à la presse, le changement climatique sera progressif et ce lundi n'est qu'un jour de transition.

Il a fait savoir qu'au cours des premiers jours, les changements ne se feraient pas encore sentir avec les caractéristiques de la saison sèche, en particulier dans les provinces situées au Nord du pays.

Néanmoins, a-t-il ajouté, la situation sera différente dans la région sud, où les températures ont déjà commencé à baisser progressivement, par exemple, la température à la station météorologique d'Ondjiva a enregistré un minimum de 13ºC le 13 mai 2023, en raison de la latitude à laquelle elle se trouve.

João Afonso explique que pour les mois de juin, juillet et août de cette année, il est prévu des températures minimales plus basses, c'est-à-dire inférieures à 8ºC, ou relativement plus froides, dans les provinces de Bié, Huambo, Moxico, Huíla, Cunene et Cuando Cubango.

Les provinces de Namibe, Benguela, la partie ouest de Cuanza-Sul, Cuanza-Norte, Uíge, la zone nord de Malanje, Lunda-Norte et la région orientale de Lunda-Sul, les températures les plus basses seront comprises entre 10ºC et 15ºC. "Les provinces qui enregistreront relativement moins de froid sont celles de Luanda, Bengo, Zaïre et Cabinda, avec des températures moins basses, entre 16°C et 20°C", a-t-il indiqué.

Cependant, a-t-il renchéri, pendant la saison sèche il y aura, bien que rares, des pluies légères dans la région côtière du pays.

La pluie a fait des centaines de morts

Derrière, il reste une période de pluies de mauvais souvenir qui a fait 332 morts et 649 blessés, ayant partiellement endommagé 4 292 maisons, détruit 3 827 et inondé 1 741 autres.

Au cours de cette période, 1 201 familles ont été touchées par la pluie.