Madagascar: Hôtellerie - Le Colbert racheté par la famille Vellutini

L'Hôtel Colbert change de propriétaire. Ce joyau de l'hôtellerie et de la restauration situé dans le quartier historique d'Antananarivo, à Antaninarenina, vient d'être racheté par la famille d'origine corse Vellutini, dont la renommée n'est plus à démontrer dans les domaines du divertissement et de l'art.

Un changement dans la continuité en somme pour le Colbert, cet établissement de renommée internationale, détenu pendant plus d'un demi-siècle par la famille Léoni, également originaire de l'île de beauté. Considéré à juste titre comme un des fleurons de l'hôtellerie malgache, l'hôtel Colbert est devenu un établissement incontournable des voyageurs et des touristes, aussi bien nationaux qu'internationaux.

Mieux, il est devenu une partie intégrante du patrimoine culturel de Madagascar avec son architecture emblématique et sa riche histoire qui témoignent de l'identité et de l'héritage de la nation malgache. La famille Vellutini s'engage pleinement à préserver cette valeur patrimoniale et à honorer l'importance historique du Colbert. « Nous sommes à la fois honorés et conscients de la responsabilité qui nous incombe en tant que nouveaux propriétaires de l'Hôtel Colbert », a déclaré M. Jacques François Vellutini.

« Nous comprenons l'importance de cet établissement non seulement en tant que fleuron de l'hôtellerie, mais aussi en tant que symbole de l'histoire et de la culture malgache. Nous veillerons à ce que le Colbert continue de briller tout en préservant son essence patrimoniale. » a-t-il ajouté. Dans cette perspective, la famille Vellutini a opté pour la continuité en nommant Eric Koller à la Direction générale du Colbert. Eric Koller, qui n'est pas un inconnu dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Madagascar, est le fils d'Henri Koller, un des fondateurs de l'enseigne et une figure-clé dans l'histoire de l'Hôtel Colbert.