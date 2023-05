Madagascar: Electricité et eau - Enièmes coupures, les usagers entre indignation et résignation

Une heure de coupure pour les uns, et davantage, pouvant aller jusqu'à 24 heures ou plus pour les autres, les coupures d'électricité font encore rage ces derniers jours et notamment, hier, dans des dizaines de localités à Antananarivo.

L'axe Itaosy, Bemasoandro, Anosizato, Ampitatafika a été privé d'électricité pendant de longues heures pour cause de remplacement de câbles et de poteaux électriques, hier, tandis que les environs d'Ambohimanambola ont connu également une coupure, beaucoup plus courte, causée par une toute autre raison en lien avec la connectivité du réseau.

D'autres localités, dans plusieurs zones d'Antananarivo ont également subi des coupures d'électricité, parfois accompagnées de coupures d'eau. Des situations devenues banales qui n'enchantent guère les usagers, souvent dépités. En dépit des annonces de coupures effectuées par la société nationale d'eau et d'électricité, JIRAMA, les usagers n'en sont pas moins indignés. Le caractère répétitif des coupures et leurs impacts sur les consommateurs, amènent ces derniers à manifester leur mécontentement.

Parmi les localités les plus « démonstratives », outre les zones d'habitation des étudiants, les quartiers d'Itaosy, Ambohipo ou encore Ankatso, ont déjà connu des épisodes de manifestations bruyantes et à coups de feux de pneus et autres sifflets pour protester contre ces coupures d'électricité et d'eau, l'alimentation des conduites d'eau étant, dans certains quartiers, dépendante de la disponibilité de l'électricité.

Réseaux sociaux

Outre les quelques manifestations dans les rues, les usagers sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à ces situations qui ont tendance à se reproduire régulièrement. De leur côté, les résignés subissent la situation en prenant leur mal en patience. Les uns comme les autres n'ont d'autres choix que d'attendre que l'électricité soit rétablie et d'adopter d'autres solutions afin de réduire les conséquences des coupures sur leur qualité de vie : éclairages autonomes rechargeables ; réserves d'eau ; groupes électrogènes, etc... Des alternatives dont quelques-unes, onéreuses, ne sont accessibles qu'à une minorité.