Afrique: « Au-delà de l'imagination » - La jeunesse africaine incitée à poursuivre ses rêves

Une nouvelle campagne pour la jeunesse africaine vient d'être lancée cette semaine par Airtel Africa avec pour slogan : Au-delà de l'imagination.

Cette campagne repose sur l'idée qu'en Afrique, au-delà de tous les diplômes, l'imagination est la seule qualification qui compte vraiment pour réussir. Elle est destinée à inciter et à aider les jeunes africains à comprendre leur potentiel et à les utiliser pour atteindre leurs objectifs, aussi ambitieux soient-ils.

À ce propos, Anthony Shiner, directeur commercial de ce fournisseur de services de télécommunication et d'argent mobile déclare : « C'est un fait bien connu que les jeunes sont essentiels à la réalisation du potentiel de l'Afrique. Plus de 60% de la population africaine ont moins de 25 ans - et renforcer cette nouvelle génération va transformer l'avenir du continent. »

Eddy Kapuku, le directeur général d'Airtel Madagascar, précise : « Dans cette vision, nous comptons révéler au monde les talents des jeunes et leurs aspirations pour leur avenir et celui de leur communauté ». Cette société ambitionne donc de se positionner en tant que facilitateur des rêves et ambitions des jeunes en campagne et surtout célébrer l'énergie, la créativité et l'innovation des jeunes africains, dans une volonté d'améliorer l'inclusion numérique et financière. Concrètement, leur ambition est d'éveiller, chez le plus grand nombre de jeunes, le désir d'aller aussi loin que leurs talents et leurs rêves en mettant à leur service des offres et des outils de connectivité adaptés.

Le parrainage actuel du concours musical The Voice Africa est un exemple d'initiative dans laquelle ce groupe de télécommunication a investi pour promouvoir les jeunes talents et l'expertise dans les secteurs qui intéressent les jeunes tels que l'éducation, le sport et l'innovation.

En rappel, cette émission met en avant des talents musicaux africains tout en mettant en scène tout un panel de coachs et d'animateurs TV de haut niveau. Une jeune malgache, Rinah Arifenitra, y évolue d'ailleurs actuellement. À l'issue de ses différentes étapes, le meilleur talent sera couronné « La Voix d'Afrique » lors d'une émission qui sera retransmise en live à travers le continent africain.