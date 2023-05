Cote d'Ivoire: Qui est Ouattara Dramane «OD»

L'homme que nous recevons ce matin, en tant qu'invité de la Tribune « Au coeur du débat » du Patriote, s'est d'abord construit une image et une notoriété dans le monde du showbiz. Et cela, en tant que mécène, producteur d'artistes, promoteur de spectacles et propriété d'espaces de nuit (night-club, discothèque). Avec sa structure Canta Productions, Ouattara Dramane dit « OD » a animé pendant de longues années la scène culturelle, à travers l'organisation de concerts de grandes stars de la musique africaine, et par ricochet ivoirienne : Fally Ipupa, Koffi Olomidé, Oumou Sangaré... Et j'en passe.

On lui doit par exemple le premier concert du retour d'exil de Tiken Jah Fakoly au Parc des sports de Treichville devant au moins 20 000 personnes... Il est aussi l'initiateur du festival Abidjan by Night, qui transformait, en fin d'année, pour le Palais de la culture en une boite de nuit géante à ciel ouvert. Ce que OD a apporté au dynamisme de la scène culturelle est incommensurable. Mais, il ne fait pas que ça.

Derrière l'industriel de la culture, se cache un acteur politique de premier rang. Un militant de la première heure du RDR (Rassemblement des Républicains) et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), qui a mené et continue de mener une grande partie de son activité politique dans une commune qui l'a vu grandir : le Plateau.

Dans cette cité des affaires, il s'est battu bec et ongle, parfois avec ses propres moyens, pour donner un visage d'abord au RDR et ensuite au RHDP au Plateau. Il a par exemple doté son parti d'un siège dans cette cité d'affaires, ce qu'aucun cadre n'avait fait avant lui. En plus du Plateau, il participe activement à l'animation de la vie du RHDP, au point d'en devenir aujourd'hui un haut responsable en qualité de Secrétaire national chargé des militants de l'Etranger. Une mission qu'il accomplit avec dévouement. OD est également un démocratique achevé, qui a reconnu, après le dépouillement des votes, sa défaite lors des législatives du 6 mars 2021 au Plateau et a aussitôt appelé son adversaire pour le féliciter, avant même que la CEI ne proclame les résultats officiels. C'est une vraie de leçon de démocratie qu'il a donné aux acteurs politique. OD est aussi un homme du consensus et adepte du dialogue comme son mentor le président Alassane Ouattara.

Mais, OD n'est pas qu'un acteur politique et un industriel culturel, il est aussi et surtout une âme charitable. Un homme philanthrope qui a la main sur le coeur ; qui a le coeur sur la main. En matière de générosité, il suit allègrement les pas d'un autre illustre homme au grand coeur, Hamed Bakayoko, paix à son âme dont il était, du reste, proche.

Ainsi, dans son N'golodougou natal, une bourgade située dans le département de Niakaramandougou et d'autres localités de cette partie de la Côte d'Ivoire, il prend en charge régulièrement les frais médicaux de nombreuses personnes, dont des interventions chirurgicales comme des opérations de la cataracte. Il prend également en charge des frais de scolarité de nombreux jeunes ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays notamment au Ghana. Comme, Nelson Mandela le disait si bien, il a parfaitement compris que l'éducation est la plus puissante arme pour changer le monde. A sa manière, il contribue à l'édification d'une jeunesse bien formée et responsable pour porter plus haut la Côte d'Ivoire sur les cimaises du développement.

Pensez-vous avoir suffisamment appris de l'homme ? Eh bien non, puisqu'en plus de ces casquettes susnommées, OD est aussi un haut cadre de l'administration publique. Administrateur financier de formation et diplômé de l'Etat, il jouit de plus de trente années de service dans l'administration publique dont il est aujourd'hui le Directeur des Moyens généraux de la Direction générale des Impôts.

Enfin, c'est un passionné de sport et co-propriétaire de l'ABC Basketball. Avec un pedigree aussi inspirant et impressionnant, il ne reste plus qu'à devenir ministre de la République. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.