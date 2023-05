Cote d'Ivoire: Boxe - Gobé Allou annonce la construction d'une académie

Gobé Allou ne veut pas quitter le ring. Cette fois-ci, pas pour porter les gants, mais contribuer à la promotion de la boxe sur le continent à travers la Fondation Gobé Allou.

Il l'a fait savoir, le mardi 25 avril, en conférence de presse, à la Cité des arts à Cocody. L'ancien champion de Côte d'Ivoire entend donner forme à cette volonté à travers la Fondation Gobé. Il a expliqué qu'à travers la création de cette fondation, il veut apporter sa contribution au rayonnement du noble art sut le continent africain.

«Le but principal de ma Fondation est de créer une académie internationale de boxe. C'est une académie qui va abriter un central boxing club, une école et une clinique», a-t-il expliqué. Il a ensuite fait savoir que la Fondation oeuvrera à la promotion multiforme de la boxe. Ce n'est pas tout. L'encadrement des amateurs internationaux, des professionnels et la formation des encadreurs et managers et cadres du noble art, sans oublier le parrainage des compétitions et des combats professionnels font également partie des missions de la Fondation Gobé. Outre la promotion et la formation, l'ancien boxeur met un point d'honneur sur le volet social. Il s'agit entre autres de l'insertion sociale des enfants défavorisés par la boxe, l'assistance aux anciens boxeurs démunis. Pour terminer, il a invité toutes les personnalités du monde sportif et les entreprises à adhérer à son projet pour développer le noble art africain. Pour la construction de l'académie, le président de la Fondation Gobé Allou a fait savoir qu'il dispose déjà de la superficie pour réaliser le projet.