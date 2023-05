Maroc: Journée internationale des musées - Focus sur le rôle de ces institutions dans le développement de futurs durables

Rabat — La Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai sous le thème "Musées, durabilité et bien-être", est l'occasion pour la communauté muséale mondiale de mettre en avant le rôle de ces institutions dans l'élaboration et le développement de futurs durables.

"Alors que nous sommes confrontés à d'importants défis mondiaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et les inégalités sociales, les musées peuvent contribuer à éduquer le public sur ces questions et encourager les actions en faveur d'un changement positif", indique le Conseil international des musées (ICOM) dans un communiqué publié à l'occasion.

Selon l'ICOM, "les musées peuvent contribuer de différentes manières à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), qu'il s'agisse notamment de soutenir l'action en faveur du climat, de favoriser l'inclusivité, de lutter contre l'isolement social ou d'améliorer la santé mentale".

"Cela peut se faire par le biais de programmes éducatifs, d'expositions, d'actions de proximité et de recherches", explique l'organisation internationale, soulignant qu' "en tant qu'institutions de confiance et éléments importants de notre tissu social commun, les musées sont particulièrement bien placés pour créer un effet de cascade et favoriser un changement positif".

Ainsi, les musées ne sont pas seulement des conservatoires d'oeuvres et des lieux qui abritent des échanges et favorisent des enrichissements culturels mais ils sont également une référence sociale et citoyenne. Ces institutions jouent également un rôle important dans la promotion de pratiques durables et dans l'éducation du public à l'importance de la durabilité et du bien-être.

L'ICOM a institué la Journée internationale des musées (JIM) en 1977 afin de sensibiliser le public au rôle des musées dans les échanges culturels et de souligner leur importance en tant qu'institutions au service de la société et de son développement.

Par ailleurs, depuis 2020 cette journée annuelle soutient particulièrement trois axes issus des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, à savoir assurer une vie saine, promouvoir le bien-être de tous à tout âge et prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts.

Il s'agit également de protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, en tenant compte des voix autochtones et en sensibilisant à la perte de la biodiversité.

Cet événement fédère de plus en plus de musées à travers le monde. Il a réuni, en 2022, plus de 37.000 musées qui ont participé à cette manifestation dans près de 156 pays.