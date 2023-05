Tunisie: Coupe CAF / Young Africans - Nasreddine Nabi (coach) serein avant d'affronter Marumo Gallants

L'entraîneur de Young Africans SC, Nasreddine Nabi, a confié qu'il ne laissera rien au hasard face à Marumo Gallants, alors que les Africains de l'Est s'apprêtent à affronter les Sud-Africains en match retour de la Coupe de la Confédération de la CAF, ce mercredi soir.

« Yanga« , comme on appelle affectueusement les champions tanzaniens de Premier League sur le continent, abordent la rencontre avec un avantage de 2-0 grâce à des buts de Stéphane Asis Ki et de Bernard Morrison Dar es Salaam la semaine dernière.

L'entraîneur d'origine tunisienne affirme qu'il sait de quoi les Sud-Africains sont capables et que le match de mercredi est un tout nouveau rendez-vous qui leur demande d'être très vigilants et de ne pas se contenter d'un avantage qui pourrait facilement être renversé.

»Nous sommes tout à fait conscients de l'avantage que nous avons, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur le match qu'il nous reste à jouer, car en football, tout peut changer et il est certain que nous mettons cet avantage derrière nous. Nous connaissons la qualité de nos adversaires et nous les respectons. Nous ferons en sorte de repartir sur de nouvelles bases et d'oublier le match de la semaine dernière », a déclaré Nabi.

Pour tenter d'obtenir le plus de soutien possible, Gallants a déclaré l'entrée gratuite pour le match de mercredi, dans l'espoir que les locaux viendront en nombre et rallieront l'équipe pour renverser le déficit.

Interrogé sur le fait de savoir si cela était un facteur inquiétant pour eux, l'entraîneur a répondu qu'ils étaient habitués à jouer dans des stades pleins et qu'en fait, ils étaient plus performants devant un grand nombre de personnes.

« C'est leur choix d'ouvrir le stade. Nous avons déjà joué devant les grandes foules de nos adversaires dans ce tournoi, ce ne sera donc pas une nouveauté. Nous avons joué avec tous ces bruits de fond et nous avons gagné ces matchs. Pour nous, nous préférons jouer devant une foule nombreuse plutôt que dans un stade vide », a conclu Nabi.

Le coup d'envoi au Royal Bafokeng Stadium sera donné à 16H00 GMT.